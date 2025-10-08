Sans médecin de famille, Nicolas Bergeron a consulté plusieurs médecins pour des douleurs au ventre. Il a fallu six mois d'errance médicale avant qu'il ne soit diagnostiqué avec un cancer incurable, il y a exactement un an.

Il s’est d’abord présenté à la clinique pour un mal de ventre. Il en a profité pour renouveler ses ordonnances, mais quand il a parlé de sa douleur, le médecin aurait arrêté pour lui dire que c’est un problème par rendez-vous. «Il s'est présenté à l'urgence le lendemain», déplore sa conjointe Noémie Cloutier.

Mais son parcours de combattant pour obtenir son diagnostic ne s’est pas arrêté là. L’infirmière au triage lui a alors suggéré de rentrer à la maison plutôt que d’attendre à l’urgence.

Écoutez Noémie Cloutier, la conjointe de Nicolas Bergeron, atteint d’un cancer incurable, dénoncer la gestion du système de santé.





