Société
La police cherche les parents

Nouveau-né abandonné à Longueuil: la mère «pourrait être dans un état critique»

par 98.5

le 8 octobre 2025 08:02

Patrick Lagacé
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la mère «pourrait être dans un état critique»
La docteure précise qu’une femme sur six peut souffrir de dépression post-partum. / PC/YouTube, SPAL

La mère du nouveau-né abandonné à Longueuil pourrait être dans un état critique.

La Dre Karine Poliquin rappelle que les circonstances de l’accouchement pourraient mettre sa vie en danger. «Elle pourrait être dans un état critique», souligne-t-elle.

Plusieurs hypothèses sont envisagées sur la santé mentale de la mère. La docteure précise qu’une femme sur six peut souffrir de dépression post-partum.

Écoutez la Dre Karine Poliquin parler de l’état de santé physique et mental des mères qui viennent d’accoucher, au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

«On ne sait pas si c’est des enjeux de santé, de psychose, de dépression, de dissociation de la réalité, est-ce que c’est issu d’un viol? Est-ce que c’est une mère adolescente qui ne voulait pas que la famille soit au courant? On a plusieurs hypothèses parce qu’on ne connaît pas la situation.»

Dre Karine Poliquin

La Dre Karine Poliquin souligne que l’accouchement demeure un moment extrêmement vulnérable dans la vie d’une femme. «Ce n’est pas vrai de dire que toute naissance est considérée comme un événement heureux.»

Par ailleurs, en Europe, il y a des boîtes à poupons dans les hôpitaux et les centres sociaux. «Les personnes peuvent déposer un enfant de façon anonyme […] mais ce n’est pas le cas au Québec. »

