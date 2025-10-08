La police cherche les parents

La mère du nouveau-né abandonné à Longueuil pourrait être dans un état critique.

La Dre Karine Poliquin rappelle que les circonstances de l’accouchement pourraient mettre sa vie en danger. «Elle pourrait être dans un état critique», souligne-t-elle.

Plusieurs hypothèses sont envisagées sur la santé mentale de la mère. La docteure précise qu’une femme sur six peut souffrir de dépression post-partum.

Écoutez la Dre Karine Poliquin parler de l’état de santé physique et mental des mères qui viennent d’accoucher, au micro de Patrick Lagacé, mercredi.