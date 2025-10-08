 Aller au contenu
Un succès même sans entente?

Trump-Carney: «Il était temps de réchauffer la relation» -Martine Hébert

le 8 octobre 2025 07:42

Trump-Carney: «Il était temps de réchauffer la relation» -Martine Hébert
Le premier ministre Mark Carney et le président Donald Trump étaient tous deux de bonne humeur lors de leur rencontre à la Maison-Blanche mardi. / The Associated Press

La rencontre entre Donald Trump et Mark Carney à la Maison-Blanche mardi est loin d'avoir été catastrophique. Les deux hommes étaient de bonne humeur et semblaient satisfaits de leur entretien. 

Toutefois, aucune entente n'a été conclue entre les deux pays concernant la guerre commerciale.

Peut-on alors dire qu'il s'agit d'un succès?

Écoutez Marine Hébert, sénatrice et économiste, ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, analyser la rencontre entre les deux dirigeants au micro de Patrick Lagacé. 

«Le but de la rencontre n'était pas de fermer l'entente, mais de réchauffer les relations. Je pense qu'on avait eu pas mal de douches froides dans nos relations avec les États-Unis dernièrement. [...] Il était temps de continuer à réchauffer la relation, à mettre quelques petites bûches dans le poêle même si c'était un pari risqué et que la veille, on avait reçu un seau de glace sur la tête avec les tarifs sur les camions lourds.»

Martine Hébert

