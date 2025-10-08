Un succès même sans entente?

La rencontre entre Donald Trump et Mark Carney à la Maison-Blanche mardi est loin d'avoir été catastrophique. Les deux hommes étaient de bonne humeur et semblaient satisfaits de leur entretien.

Toutefois, aucune entente n'a été conclue entre les deux pays concernant la guerre commerciale.

Peut-on alors dire qu'il s'agit d'un succès?

Écoutez Marine Hébert, sénatrice et économiste, ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, analyser la rencontre entre les deux dirigeants au micro de Patrick Lagacé.