Économie
Hydro-Québec

Thermostats intelligents gratuits: «Un monopole en a créé un autre»

Lagacé le matin

le 8 octobre 2025 07:29

Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Thermostats intelligents gratuits: «Un monopole en a créé un autre»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Hydro-Québec est critiquée par la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) pour avoir créé un «monopole» autour de son programme de thermostats intelligents Hilo.

Le Journal de Montréal révèle mercredi que la société d’État a accordé un contrat exclusif de 10 ans sans appel d'offres à un seul entrepreneur, Britton Électrique.

«C'est une nouvelle que j'ai trouvée quand même assez dérangeante. Le programme d'économie d'énergie Hilo, c'est très, très noble, mais Hydro-Québec favorise une seule entreprise privée et ça dérange», dénonce Marie-Eve Fournier.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier à ce sujet au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

«Hydro-Québec, je ne sais pas comment ils peuvent dire ça, mais ils ont mentionné au journaliste qu’il n’y avait pas d’exclusivité. Alors, c’est ça le grand mystère de ce texte, mais on a quand même décidé de changer la méthode pour l’avenir. Et là, on est en appel d’offres présentement pour trouver d’autres compagnies d'électricité pour installer les fameux thermostats.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé

  • La fin de carrière se décide à 45 ans, selon une nouvelle étude.  

