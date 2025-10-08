Hydro-Québec est critiquée par la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) pour avoir créé un «monopole» autour de son programme de thermostats intelligents Hilo.

Le Journal de Montréal révèle mercredi que la société d’État a accordé un contrat exclusif de 10 ans sans appel d'offres à un seul entrepreneur, Britton Électrique.

«C'est une nouvelle que j'ai trouvée quand même assez dérangeante. Le programme d'économie d'énergie Hilo, c'est très, très noble, mais Hydro-Québec favorise une seule entreprise privée et ça dérange», dénonce Marie-Eve Fournier.

