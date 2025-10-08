Aucune entente concrète

Le premier ministre Mark Carney a rencontré mardi le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Ottawa avait tempéré les attentes, et avec raison, puisqu'il revient à Ottawa sans entente.

Cela ne signifie pas pour autant que la rencontre a été un échec. Le ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, Dominic Leblanc, estime qu'il y a maintenant un momentum supplémentaire dans les négociations commerciales.

Écoutez Patrick Lagacé qui revient sur la visite du premier ministre du Canada à Washington lors de son tour d'horizon de l'actualité.