Aucune entente concrète

Le premier ministre Mark Carney a rencontré mardi le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Ottawa avait tempéré les attentes, et avec raison, puisqu'il revient à Ottawa sans entente.
Cela ne signifie pas pour autant que la rencontre a été un échec. Le ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, Dominic Leblanc, estime qu'il y a maintenant un momentum supplémentaire dans les négociations commerciales.
Écoutez Patrick Lagacé qui revient sur la visite du premier ministre du Canada à Washington lors de son tour d'horizon de l'actualité.
«Des tapes dans le dos, des sourires complices, des poignées de main, des taquineries... Ils s'entendaient Monsieur Carney et Monsieur Trump comme larrons en foire. Ça a été une belle rencontre. On sait que Monsieur Trump peut être assez baveux avec certains dirigeants, il ne l'a pas été avec Mark Carney. Il était de bonne humeur, mais... zéro annonce concrète.»
Autres sujets abordés
- Lettre touchante d'une Québécoise dans Le Devoir où elle raconte comment le système de santé a laissé tomber son conjoint malade;
- Un étudiant de 20 ans s'enlève la vie après avoir levé la main à plusieurs reprises pour obtenir de l'aide;
- Une pétition réclamant de meilleurs services de santé en régions éloignées circule;
- Débat entre les candidats à la mairie à Montréal;
- Le projet de constitution québécoise fait réagir;
- Commission Gallant: une firme québécoise disait pouvoir faire le travail pour moins cher;
- Encore plusieurs questions concernant ce bébé abandonné à Longueuil.