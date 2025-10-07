Les Canadiens de Montréal amorcent leur saison régulière, mercredi soir, à Toronto, contre les Maple Leafs.
Mais José Théodore, lui, est déjà prêt pour ce soir.
Écoutez José Théodore parler de la situation des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La préparation d'avant-match de José Théodore quand il était joueur;
- Et celle de son coéquipier Gino Odjick;
- Les Canadiens peuvent-ils espérer gros cette saison?;
- Utilisation de Demidov: «On ne peut pas donner quelque chose à une recrue qu’il ne mérite pas»;
- Le jeune noyau des Canadiens: «Je pense que nous allons voir le réel potentiel cette année»;
- Pas d'entente à long terme pour le no 97 des Oilers: «Connor McDavid a envoyé un message direct à Stan Bowman: Je te donne deux ans!»
- Mario Langlois: «McDavid ne pourra pas partir en tant que paria d’Edmonton. Il a fait les choses de la bonne manière!»