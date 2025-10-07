 Aller au contenu
Hockey
Le jeune noyau des Canadiens

«Je pense que nous allons voir le réel potentiel cette année» -José Théodore

par 98.5 Sports

0:00
20:39

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 octobre 2025 19:45

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je pense que nous allons voir le réel potentiel cette année» -José Théodore
Cole Caufield, Nick Suzuki, Juraj Slafkowsky et Lane Hutson. / PC/Christinne Muschi

Les Canadiens de Montréal amorcent leur saison régulière, mercredi soir, à Toronto, contre les Maple Leafs.

Mais José Théodore, lui, est déjà prêt pour ce soir.

Écoutez José Théodore parler de la situation des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La préparation d'avant-match de José Théodore quand il était joueur;
  • Et celle de son coéquipier Gino Odjick;
  • Les Canadiens peuvent-ils espérer gros cette saison?;
  • Utilisation de Demidov: «On ne peut pas donner quelque chose à une recrue qu’il ne mérite pas»;
  • Le jeune noyau des Canadiens: «Je pense que nous allons voir le réel potentiel cette année»;
  • Pas d'entente à long terme pour le no 97 des Oilers: «Connor McDavid a envoyé un message direct à Stan Bowman: Je te donne deux ans!»
  • Mario Langlois: «McDavid ne pourra pas partir en tant que paria d’Edmonton. Il a fait les choses de la bonne manière!»

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Jamais je ne vais être confortable au centre» -Jeff Gorton
Les amateurs de sports
«Jamais je ne vais être confortable au centre» -Jeff Gorton
0:00
29:03
«Nous sommes affamés, plus que jamais» -Jeff Gorton
Les amateurs de sports
«Nous sommes affamés, plus que jamais» -Jeff Gorton
0:00
18:17

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je suis très confiant de voir le Rocket comme une des bonnes équipes»
Ligue américaine
«Je suis très confiant de voir le Rocket comme une des bonnes équipes»
«Il y a un gros bull's eye sur Martin St-Louis et les Canadiens» -Louis Jean
L'effet de surprise est terminé
«Il y a un gros bull's eye sur Martin St-Louis et les Canadiens» -Louis Jean
«Jamais je ne vais être confortable au centre» -Jeff Gorton
Grande entrevue
«Jamais je ne vais être confortable au centre» -Jeff Gorton
«Nous sommes affamés, plus que jamais» -Jeff Gorton
Saison 2025-2026 des Canadiens
«Nous sommes affamés, plus que jamais» -Jeff Gorton
Les Blue Jays volent-ils les signaux des Yankees?
Baseball majeur
Les Blue Jays volent-ils les signaux des Yankees?
«Ça prend une attitude, si on veut se défendre» -Martin St-Louis
Canadiens de Montréal
«Ça prend une attitude, si on veut se défendre» -Martin St-Louis
«Il y a un trou, il y a un trou quelque part» -Mario Langlois
Ligne de centre des Canadiens
«Il y a un trou, il y a un trou quelque part» -Mario Langlois
«Il est maintenant un leader à un autre niveau» -Jeff Gorton
Concernant Nick Suzuki
«Il est maintenant un leader à un autre niveau» -Jeff Gorton
«Guhle doit me prouver qu'il ne sera pas le Kirby Dach des défenseurs»
Souvent blessé
«Guhle doit me prouver qu'il ne sera pas le Kirby Dach des défenseurs»
Vladimir Guerrero fils justifie déjà son salaire à venir
Les Blue Jays démolissent les Yankees
Vladimir Guerrero fils justifie déjà son salaire à venir
«Bolduc est très efficace et très vif sur les rondelles libres» -Dany Dubé
Canadiens de Montréal
«Bolduc est très efficace et très vif sur les rondelles libres» -Dany Dubé
«À 24 ans, j'ai négocié le plus gros contrat de l'histoire de la MLS»
Il contribue à la popularité du soccer au Québec
«À 24 ans, j'ai négocié le plus gros contrat de l'histoire de la MLS»
«On cherche clairement à réduire les erreurs potentielles» -Patrice Bernier
Nouveau ballon de la Coupe du monde
«On cherche clairement à réduire les erreurs potentielles» -Patrice Bernier
Ça sent la coupe, avec Pierre-Yves Lord
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Pierre-Yves Lord
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00