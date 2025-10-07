Être en politique municipale n'est pas de tout repos. Les élus travaillent près des citoyens et s'exposent trop souvent à des messages haineux, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux.

Avec la campagne électorale qui bat son plein au Québec, des candidats appellent au calme et dénoncent cette vague de haine en ligne.

Écoutez Évelyne Beaudin, mairesse sortante de Sherbrooke qui ne sollicite pas de nouveau mandat, témoigner de son expérience en politique au micro de Marie-Eve Tremblay.

Elle aborde les défis des élus municipaux et souligne que les conflits internes posent aussi un important problème.



