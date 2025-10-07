 Aller au contenu
Politique municipale
Vague de haine

Politique municipale: «Le principal problème? Les conflits internes»

par 98.5

0:00
21:07

Entendu dans

Radio textos

le 7 octobre 2025 11:05

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Politique municipale: «Le principal problème? Les conflits internes»
Radio textos / Cogeco Média

Être en politique municipale n'est pas de tout repos. Les élus travaillent près des citoyens et s'exposent trop souvent à des messages haineux, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux.

Avec la campagne électorale qui bat son plein au Québec, des candidats appellent au calme et dénoncent cette vague de haine en ligne.

Écoutez Évelyne Beaudin, mairesse sortante de Sherbrooke qui ne sollicite pas de nouveau mandat, témoigner de son expérience en politique au micro de Marie-Eve Tremblay. 

Elle aborde les défis des élus municipaux et souligne que les conflits internes posent aussi un important problème.

«On veut parler des difficultés pour corriger les choses, trouver des solutions, mais on veut aussi que le monde municipal reste attractif parce qu'on a besoin des talents des gens qui se lancent en politique municipale.»

Évelyne Beaudin

