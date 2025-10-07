Télé-réalité

Une nouvelle version de «Big Brother», animée par Marie-Mai, arrive au Québec dès le 28 octobre sur Crave.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson en discuter avec Patrick Lagacé et Frédéric Labelle mardi.
Une nouvelle version de «Big Brother», animée par Marie-Mai, arrive au Québec dès le 28 octobre sur Crave.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson en discuter avec Patrick Lagacé et Frédéric Labelle mardi.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.