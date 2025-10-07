Télé-réalité

 Aller au contenu
Une nouvelle version de «Big Brother» arrive au Québec

par 98.5

0:00
6:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2025 08:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson

et autres

Catherine Brisson / Cogeco Média

Une nouvelle version de «Big Brother», animée par Marie-Mai, arrive au Québec dès le 28 octobre sur Crave.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson en discuter avec Patrick Lagacé et Frédéric Labelle mardi.

