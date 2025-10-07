Coincée entre un camion et un autobus

Les enjeux entourant les poids lourds sur les routes du Québec sont sur toutes les lèvres depuis maintenant plusieurs mois. Les accidents graves ou mortels se multiplient et les acteurs du milieu demandent au gouvernement d'agir.

Plusieurs facteurs peuvent expliquent cette hausse des accidents, dont l'absence des contrôleurs routiers sur les routes, mais également le phénomène des chauffeurs au rabais et ceux qui manquent d'expérience.

Chose certaine, les vies de nombreuses familles ont été bouleversées en raison de ces accidents. C'est le cas de Claudia Boucher, dont la voiture s'est fait emboutir par un poids lourd le mois dernier.

Celle qui a servi de bouclier entre le camion et un autobus scolaire transportant des adolescents est en arrêt de travail depuis.

