En marge de la campagne électorale municipale, l'Association des firmes de génie-conseil (AFG) critique la lourdeur administrative à Montréal, notamment la bureaucratie et les formulaires qui ralentissent les projets d’infrastructures.

Écoutez Bernard Bigras, PDG de l’Association des firmes de génie-conseil, mardi, à Lagacé le matin.

Il appelle à une meilleure planification, à la réduction de la paperasse, et à une coordination accrue entre la ville-centre et les arrondissements pour optimiser le développement économique, social et environnemental.