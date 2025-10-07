La campagne de vaccination contre les virus respiratoires débute au Québec. La Santé publique recommande le vaccin contre la grippe et la COVID-19 pour les groupes plus à risque, comme les aînés, les personnes avec des maladies chroniques et les travailleurs de la santé.
Le vaccin de la COVID-19 n'est plus offert gratuitement à l'ensemble de la population, à l'exception des groupes mentionnés ci-haut. Pourquoi?
Écoutez la Dre Caroline Quach, directrice nationale de la Santé publique, qui parle du début de la campagne de vaccination contre les virus respiratoires au Québec, à l'émission Lagacé le matin.
«Si les moyens étaient infinis, je l'offrirais gratuitement à tout le monde. Les moyens n'étant pas infinis, on se fit sur les recommandations du Comité sur l'immunisation du Québec qui, depuis trois saisons, nous dit que les gens qui ont vraiment besoin d'être vaccinés sont ceux qui sont à risque de complications. Pas parce que ce n'est pas bon pour les autres.»