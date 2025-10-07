La campagne de vaccination contre les virus respiratoires débute au Québec. La Santé publique recommande le vaccin contre la grippe et la COVID-19 pour les groupes plus à risque, comme les aînés, les personnes avec des maladies chroniques et les travailleurs de la santé.

Le vaccin de la COVID-19 n'est plus offert gratuitement à l'ensemble de la population, à l'exception des groupes mentionnés ci-haut. Pourquoi?

Écoutez la Dre Caroline Quach, directrice nationale de la Santé publique, qui parle du début de la campagne de vaccination contre les virus respiratoires au Québec, à l'émission Lagacé le matin.