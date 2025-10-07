Les trios du CH

Les Canadiens de Montréal entament leur saison mercredi soir à Toronto. Est-ce que les trios lors de l'entraînement lundi seront les mêmes? Si c'est le cas, Patrik Laine se retrouvera sur la quatrième ligne.

Mais quel doit être le rôle du 4e trio? C'est la question posée à l'entraîneur-chef Martin St-Louis lundi, qui adopte déjà un comportement plutôt combatif avant même que la saison ne commence.

Écoutez l'extrait lors de la chronique sportive de Jean-Michel Bourque à Lagacé le matin, mardi.

