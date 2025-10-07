 Aller au contenu
Hockey
Les trios du CH

Le rôle de la 4e ligne: Martin St-Louis met les points sur les i

par 98.5

0:00
4:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2025 07:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Le rôle de la 4e ligne: Martin St-Louis met les points sur les i
L'entraîneur-chef des Canadiens, Martin St-Louis, lors du camp d'entraînement / La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal entament leur saison mercredi soir à Toronto. Est-ce que les trios lors de l'entraînement lundi seront les mêmes? Si c'est le cas, Patrik Laine se retrouvera sur la quatrième ligne. 

Mais quel doit être le rôle du 4e trio? C'est la question posée à l'entraîneur-chef Martin St-Louis lundi, qui adopte déjà un comportement plutôt combatif avant même que la saison ne commence.

Écoutez l'extrait lors de la chronique sportive de Jean-Michel Bourque à Lagacé le matin, mardi.

Autres sujets abordés

  • Samuel Blais réclamé au ballottage par les Maple Leafs de Toronto;
  • Baseball majeur: les Blue Jays de Toronto vont tenter de balayer les Yankees de New York mardi;
  • Fin de match improbable dans la NFL. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
La commission
Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
0:00
12:03
«Il est maintenant un leader à un autre niveau» -Jeff Gorton
Les amateurs de sports
«Il est maintenant un leader à un autre niveau» -Jeff Gorton
0:00
19:24

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «vert» | L'énigme du mardi 7 octobre
Lagacé le matin
Spécial «vert» | L'énigme du mardi 7 octobre
Le groupe Rush de retour sur scène avec une nouvelle tournée
À la mémoire de Neil Peart
Le groupe Rush de retour sur scène avec une nouvelle tournée
Surtaxe sur les camions lourds: «Une tentative de narguer Mark Carney»
Le premier ministre rencontre Donald Trump mardi
Surtaxe sur les camions lourds: «Une tentative de narguer Mark Carney»
Bébé abandonné à Longueuil: «On nage encore en plein mystère»
Le couple qui l'a trouvé dans l'incompréhension
Bébé abandonné à Longueuil: «On nage encore en plein mystère»
Baseball majeur: les Dodgers de Los Angeles ont eu chaud!
Face aux Phillies de Philadelphie
Baseball majeur: les Dodgers de Los Angeles ont eu chaud!
«Du haut de mes 60 ans»: le nouvel album de Mario Pelchat
Un 21e album «différent»
«Du haut de mes 60 ans»: le nouvel album de Mario Pelchat
Les propos d'Alexandre Giasson: «C'est du vrai matériel de trolls»
Politique municipale
Les propos d'Alexandre Giasson: «C'est du vrai matériel de trolls»
«Participe donc à la solution au lieu de participer à la frustration!»
Le message de Luc Ferrandez à Éric Duhaime
«Participe donc à la solution au lieu de participer à la frustration!»
Patinage de vitesse: Marc Gagnon vise la meilleure récolte canadienne pour 2026
Jeux de Milan
Patinage de vitesse: Marc Gagnon vise la meilleure récolte canadienne pour 2026
«Szon patrol»: les patrouilles masculinistes à l'oeuvre en Pologne
Une tendance inquiétante
«Szon patrol»: les patrouilles masculinistes à l'oeuvre en Pologne
«La meilleure semaine de vente de l'histoire de Taylor Swift» -Catherine Brisson
«The Life of a Showgirl»
«La meilleure semaine de vente de l'histoire de Taylor Swift» -Catherine Brisson
Un cuisinier immigrant en Gaspésie pourrait devoir refaire ses valises
Travailleurs étrangers temporaires
Un cuisinier immigrant en Gaspésie pourrait devoir refaire ses valises
Nouveau portail d'inscription en garderie: «On est extrêmement prudent»
C'est la fin de La Place 0-5
Nouveau portail d'inscription en garderie: «On est extrêmement prudent»
Malgré les nombreuses demandes de Donald Trump, la guerre continue à Gaza
Vers un cessez-le-feu?
Malgré les nombreuses demandes de Donald Trump, la guerre continue à Gaza
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00