Face aux Phillies de Philadelphie

Les séries dans le baseball majeur se poursuivent et donnent droit à des matchs de haute intensité.

Lundi, les Dodgers de Los Angeles ont battu les Phillies de Philadelphie, prenant les devants 2-0 dans la série.

Les Brewers de Milwaukee ont eux aussi signé une deuxième victoire dans leur série face aux Cubs de Chicago.

L'action se poursuit mardi alors que les Blue Jays de Toronto tenteront de balayer les Yankees de New York.

Écoutez Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive et les séries dans le baseball majeur à l'émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés: