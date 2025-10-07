 Aller au contenu
Baseball
Face aux Phillies de Philadelphie

Baseball majeur: les Dodgers de Los Angeles ont eu chaud!

par 98.5

le 7 octobre 2025 05:55

Baseball majeur: les Dodgers de Los Angeles ont eu chaud!
Les Dodgers de Los Angeles ont eu chaud, mais ils ont réussi à prendre les devants 2-0 dans leur série face aux Phillies de Philadelphie / The Associated Press

Les séries dans le baseball majeur se poursuivent et donnent droit à des matchs de haute intensité.

Lundi, les Dodgers de Los Angeles ont battu les Phillies de Philadelphie, prenant les devants 2-0 dans la série.

Les Brewers de Milwaukee ont eux aussi signé une deuxième victoire dans leur série face aux Cubs de Chicago.

L'action se poursuit mardi alors que les Blue Jays de Toronto tenteront de balayer les Yankees de New York.

Écoutez Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive et les séries dans le baseball majeur à l'émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés:

  • Fin de match spectaculaire dans la NFL
  • Connor McDavid signe un contrat de 2 ans avec les Oilers et laisse beaucoup d'argent sur la table;
  • La saison 2025-2026 débute mardi soir dans la LNH.

