Canadiens de Montréal

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les trios à l'entraînement de lundi risquent d'être ceux que l'on verra mercredi soir, à Toronto;
- Une question sur le 4e trio qui mène à une réponse ferme de Martin St-Louis;
- Nick Suzuki, plus confiant que jamais à l'aube de la nouvelle saison;
- Samuel Blais réclamé par les Maple Leafs au ballotage;
- Connor McDavid signe une prolongation de contrat de... deux ans avec les Oilers;
- L'Association des joueurs ne doit pas jubiler de voir que McDavid n'a pas haussé son salaire avec sa nouvelle entente;
- Le numéro 33 de Zedno Chara sera retiré par les Bruins;
- Les Blue Jays ont dominé les Yankees en fin de semaine: deux recrods d'équipes ou des majeures pour Trey Yesavage;
- Soccer: Moïse Bombito se blesse sérieusement (fracture du tibia) en Europe.