Sports
Canadiens de Montréal

Une question sur le 4e trio mène à une réponse ferme de St-Louis

par 98.5 Sports

0:00
15:20

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 6 octobre 2025 21:49

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Une question sur le 4e trio mène à une réponse ferme de St-Louis
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les trios à l'entraînement de lundi risquent d'être ceux que l'on verra mercredi soir, à Toronto;
  • Une question sur le 4e trio qui mène à une réponse ferme de Martin St-Louis;
  • Nick Suzuki, plus confiant que jamais à l'aube de la nouvelle saison;
  • Samuel Blais réclamé par les Maple Leafs au ballotage;
  • Connor McDavid signe une prolongation de contrat de... deux ans avec les Oilers;
  • L'Association des joueurs ne doit pas jubiler de voir que McDavid n'a pas haussé son salaire avec sa nouvelle entente;
  • Le numéro 33 de Zedno Chara sera retiré par les Bruins;
  • Les Blue Jays ont dominé les Yankees en fin de semaine: deux recrods d'équipes ou des majeures pour Trey Yesavage;
  • Soccer: Moïse Bombito se blesse sérieusement (fracture du tibia) en Europe.

