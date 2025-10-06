 Aller au contenu
Hockey
Ligne de centre des Canadiens

«Il y a un trou, il y a un trou quelque part» -Mario Langlois

par 98.5 Sports

0:00
39:57

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 octobre 2025 21:15

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Il y a un trou, il y a un trou quelque part» -Mario Langlois
Mario Langlois / Cogeco Média

À 48 heures du début de la saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal, Mario Langlois s'offre une table ronde hockey avec trois spécialistes du genre.

Pour l'occasion, il accueille le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire, l'analyste Dany Dubé et Marc-André Dumont, directeur du développement hockey dans le M18 AAA et analyste à RDS.

À quoi a-t-on pensé quand on a cru Jake Evans blessé, samedi?

  • «On a besoin de Joe Veleno» - Martin McGuire
  • «Tu penses à ton désavantage numérique» - Dany Dubé

Le dossier Kirby Dach

«Aujourd'hui, un joueur de centre efficace dans la Ligue nationale, ça contribue à cinq contre cinq, ça ramasse des points, ça n'attend pas après l'avantage numérique. Et quand ils n'ont pas la rondelle, c'est des joueurs extrêmement actifs et intelligents. Intelligents dans la lecture de jeu, où ils vont se positionner dans les replis, dans l'échec-avant, dans le flair... Où, je dois aller? Parce qu'à un moment donné, le jeu est tellement rapide, ta tête va plus vite que tes pieds. Ça, c'est clair. Et dans le cas de Kirby, il n'a pas démontré ce niveau d'activité.»

Dany Dubé

«S'il n'est pas bon centre, il va falloir l'essayer à l'aile. Il va falloir lui enlever des responsabilités qui sont de supporter les défenseurs dans la zone défensive, note Marc-André Dumont.

Marc-André Dumont, Dany Dubé et Martin McGuire/Cogeco Media

Source: Marc-André Dumont, Dany Dubé et Martin McGuire/Cogeco Media

«En lui enlevant certaines responsabilités, peut-être que là, son instinct offensif va prendre un petit peu plus le dessus. Il n'y aura pas besoin de jouer avec autant d'organisation qu'un joueur de centre doit jouer. Mais... Première présence samedi soir, première présence de Kirby Dach. Il perd la mise en jeu centrale, puis il a perdu la position défensive sur son joueur de centre...»

Marc-André Dumont

Le calendrier 2025-2026

  • À cause des Jeux olympiques, le calendrier est réparti sur une douzaine de jours de moins;
  • Le Tricolore fera face à 17 deux en deux (deux matchs en autant de soirs) cette saison;
  • «Dans les deux en deux, on se couche à 2h30 du matin» -Martin McGuire
  • «Le deux en deux, pour la troisième ou la quatrième ligne, ce n'est pas grave, mais pour ta première ligne, c'est grave» -Dany Dubé
  • «Et il y en a peut-être une couple qui vont aller aux JO» -Mario Langlois

Les autres sujets discutés

  • Lane Hutson et Ivan Demidov peuvent changer des matchs;
  • Les Canadiens doivent réduire leur nombre de buts accordés (une vingtaine, environ);
  • Patrik Laine va éviter de se mettre les pieds dans les plats cette saison;
  • Le Tricolore ne veut pas être dans sa zone trop longtemps;
  • Selon Dubé, la projection de Demidov à sa saison recrue risque d'être celle de Matvei Michkov l'an dernier;
  • Ligne de centre: «Il y a un trou. Il y a un trou quelque part» -Mario Langlois
  • L'acquisition de Zachary Bolduc.
Marc-André Dumont, Dany Dubé, Martin McGuire et Mario Langlois./Cogeco Media.

Source: Marc-André Dumont, Dany Dubé, Martin McGuire et Mario Langlois./Cogeco Media.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
La commission
Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
0:00
12:03
«Guhle doit me prouver qu'il ne sera pas le Kirby Dach des défenseurs»
Les amateurs de sports
«Guhle doit me prouver qu'il ne sera pas le Kirby Dach des défenseurs»
0:00
20:17

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Il est maintenant un leader à un autre niveau» -Jeff Gorton
Jeff Gorton sur Nick Suzuki
«Il est maintenant un leader à un autre niveau» -Jeff Gorton
«Guhle doit me prouver qu'il ne sera pas le Kirby Dach des défenseurs»
Souvent blessé
«Guhle doit me prouver qu'il ne sera pas le Kirby Dach des défenseurs»
Vladimir Guerrero fils justifie déjà son salaire à venir
Les Blue Jays démolissent les Yankees
Vladimir Guerrero fils justifie déjà son salaire à venir
«Bolduc est très efficace et très vif sur les rondelles libres» -Dany Dubé
Canadiens de Montréal
«Bolduc est très efficace et très vif sur les rondelles libres» -Dany Dubé
«À 24 ans, j'ai négocié le plus gros contrat de l'histoire de la MLS»
Il contribue à la popularité du soccer au Québec
«À 24 ans, j'ai négocié le plus gros contrat de l'histoire de la MLS»
«On cherche clairement à réduire les erreurs potentielles» -Patrice Bernier
Nouveau ballon de la Coupe du monde
«On cherche clairement à réduire les erreurs potentielles» -Patrice Bernier
Ça sent la coupe, avec Pierre-Yves Lord
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Pierre-Yves Lord
L'achat de EA Sports: «Les Saoudiens ajoutent un joyau à leur couronne»
L'investissement dans le sport
L'achat de EA Sports: «Les Saoudiens ajoutent un joyau à leur couronne»
Quelle est la plus grande faiblesse du CH?
Premier trio
Quelle est la plus grande faiblesse du CH?
Quelles sont les chances des Blue Jays contre les Yankees?
Filosa en rafale
Quelles sont les chances des Blue Jays contre les Yankees?
«Le match, dans le programme de préparation, est important» -Martin McGuire
Dernier match hors-concours samedi
«Le match, dans le programme de préparation, est important» -Martin McGuire
«J'avais peur de me faire juger, de me faire détester» -Geneviève Jeanson
Grande entrevue avec Geneviève Jeanson
«J'avais peur de me faire juger, de me faire détester» -Geneviève Jeanson
La popularité du flag football explose au Québec
Plus de 22 000 personnes y participent
La popularité du flag football explose au Québec
«10 millions $ représentent la base de négociation pour Lane Hutson»
Hughes et LaCombe à 9 millions $ par an
«10 millions $ représentent la base de négociation pour Lane Hutson»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00