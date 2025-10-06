Ligne de centre des Canadiens

À 48 heures du début de la saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal, Mario Langlois s'offre une table ronde hockey avec trois spécialistes du genre.

Pour l'occasion, il accueille le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire, l'analyste Dany Dubé et Marc-André Dumont, directeur du développement hockey dans le M18 AAA et analyste à RDS.

À quoi a-t-on pensé quand on a cru Jake Evans blessé, samedi?

«On a besoin de Joe Veleno» - Martin McGuire

«Tu penses à ton désavantage numérique» - Dany Dubé

Le dossier Kirby Dach