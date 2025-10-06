Ligne de centre des Canadiens

À 48 heures du début de la saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal, Mario Langlois s'offre une table ronde hockey avec trois spécialistes du genre.
Pour l'occasion, il accueille le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire, l'analyste Dany Dubé et Marc-André Dumont, directeur du développement hockey dans le M18 AAA et analyste à RDS.
À quoi a-t-on pensé quand on a cru Jake Evans blessé, samedi?
- «On a besoin de Joe Veleno» - Martin McGuire
- «Tu penses à ton désavantage numérique» - Dany Dubé
Le dossier Kirby Dach
«Aujourd'hui, un joueur de centre efficace dans la Ligue nationale, ça contribue à cinq contre cinq, ça ramasse des points, ça n'attend pas après l'avantage numérique. Et quand ils n'ont pas la rondelle, c'est des joueurs extrêmement actifs et intelligents. Intelligents dans la lecture de jeu, où ils vont se positionner dans les replis, dans l'échec-avant, dans le flair... Où, je dois aller? Parce qu'à un moment donné, le jeu est tellement rapide, ta tête va plus vite que tes pieds. Ça, c'est clair. Et dans le cas de Kirby, il n'a pas démontré ce niveau d'activité.»
«S'il n'est pas bon centre, il va falloir l'essayer à l'aile. Il va falloir lui enlever des responsabilités qui sont de supporter les défenseurs dans la zone défensive, note Marc-André Dumont.
«En lui enlevant certaines responsabilités, peut-être que là, son instinct offensif va prendre un petit peu plus le dessus. Il n'y aura pas besoin de jouer avec autant d'organisation qu'un joueur de centre doit jouer. Mais... Première présence samedi soir, première présence de Kirby Dach. Il perd la mise en jeu centrale, puis il a perdu la position défensive sur son joueur de centre...»
Le calendrier 2025-2026
- À cause des Jeux olympiques, le calendrier est réparti sur une douzaine de jours de moins;
- Le Tricolore fera face à 17 deux en deux (deux matchs en autant de soirs) cette saison;
- «Dans les deux en deux, on se couche à 2h30 du matin» -Martin McGuire
- «Le deux en deux, pour la troisième ou la quatrième ligne, ce n'est pas grave, mais pour ta première ligne, c'est grave» -Dany Dubé
- «Et il y en a peut-être une couple qui vont aller aux JO» -Mario Langlois
Les autres sujets discutés
- Lane Hutson et Ivan Demidov peuvent changer des matchs;
- Les Canadiens doivent réduire leur nombre de buts accordés (une vingtaine, environ);
- Patrik Laine va éviter de se mettre les pieds dans les plats cette saison;
- Le Tricolore ne veut pas être dans sa zone trop longtemps;
- Selon Dubé, la projection de Demidov à sa saison recrue risque d'être celle de Matvei Michkov l'an dernier;
- Ligne de centre: «Il y a un trou. Il y a un trou quelque part» -Mario Langlois
- L'acquisition de Zachary Bolduc.
