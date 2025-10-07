Grande entrevue

À l'aube du début de la saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal, le président des opérations hockey, Jeff Gorton, répond aux questions de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La fébrilité des partisans est palpable pour Gorton;
- Le président est épaté par le fait que Nick Suzuki commence à s'exprimer en français;
- Et il est impressionné sur d'autres aspects: «Je l'ai vu devenir un leader, plus que jamais. Il est maintenant un leader à un autre niveau.»;
- Jeff Gorton a appris à connaître Kent Hughes: «Je savais qu'il était brillant, mais il a un QI très élevé. Parfois, il devrait écouter un peu plus, parce qu'il a de solides opinions, mais il est très, très bon dans son boulot. Je ne sais pas le terme en français, mais c'est un bouledogue. Quand il veut quelque chose, il va tout faire pour tenter de l'avoir.»;
- Sa meilleure citation de Martin St-Louis: «Quand il est arrivé et qu'il a dit aux joueurs: «J'ai été dans les souliers de chacun d'entre vous: J'ai été retranché. On m'a envoyé dans les mineures. Je n'ai jamais été repêché. J'ai été une vedette, un MVP, j'ai gagné la coupe Stanley. Tout le monde dans ce vestiaire peut se reconnaître en moi.»;
- La relation entre Gorton, Hughes et St-Louis;
- L'amélioration de St-Louis en tant qu'entraîneur et lors des séries face aux Capitals de Washington;
- Le meilleur camp des Canadiens selon St-Louis: «Je suis d'accord (en français), parce que nous avons évité les blessures»;
- Samuel Blais réclamé par les Maple Leafs: «Déçu pour nous, mais content pour lui qu'il demeure dans la LNH.»
- Un été qui a permis à Gorton de reprendre la forme et de découvrir plus que jamais la ville de Montréal;
- Ce que Gorton a appris durant l'an dernier, saison régulière et séries éliminatoires;
- La série de défaites du début de saison de l’an dernier a été une leçon apprise à la dure;
- La ligne du centre des Canadiens: «Jamais je ne vais être confortable au centre... on en veut toujours plus. On pense toujours à l'avenir dans notre gestion»;
- Le contrat de McDavid: «C'est un joueur qui décide d'entre prendre moins pour gagner. Je respecte ça»;
L'appui des partisans à Montréal l'impressionne toujours;
«Je n'ai jamais songé à quitter»
«Nous avons plusieurs joueurs prêts à faire le saut.»