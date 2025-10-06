Oregon et Illinois

Le torchon brûle entre certains États démocrates et le président américain Donald Trump.
Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin, spécialiste en politique américaine, commenter les plus récentes nouvelles en provenance des États-Unis.
Les sujets discutés
- Donald Trump dit ne pas avoir entendu parler de Ghislaine Maxwell depuis très longtemps;
- Deux décisions importantes survenues ce week-end sur l’envoi de la garde nationale à Portland et à Chicago;
- La ville de Chicago et l'État de l'Illinois déposent des poursuites contre l’administration de Donald Trump;
- ICE fait le spectacle à Chicago;
- Les négociations se poursuivent pour une trêve à Gaza et le retour des otages;
- Et à quoi s'attendre de la visite de Mark Carney à Washington?