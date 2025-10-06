 Aller au contenu
Politique internationale
Oregon et Illinois

Certains États s'opposent ouvertement à Donald Trump

par 98.5

0:00
6:25

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 octobre 2025 17:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Certains États s'opposent ouvertement à Donald Trump
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le torchon brûle entre certains États démocrates et le président américain Donald Trump.

Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin, spécialiste en politique américaine, commenter les plus récentes nouvelles en provenance des États-Unis.

Les sujets discutés

  • Donald Trump dit ne pas avoir entendu parler de Ghislaine Maxwell depuis très longtemps;
  • Deux décisions importantes survenues ce week-end sur l’envoi de la garde nationale à Portland et à Chicago;
  • La ville de Chicago et l'État de l'Illinois déposent des poursuites contre l’administration de Donald Trump;
  • ICE fait le spectacle à Chicago;
  • Les négociations se poursuivent pour une trêve à Gaza et le retour des otages;
  • Et à quoi s'attendre de la visite de Mark Carney à Washington?

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le premier ministre français démissionne 12h après avoir nommé son cabinet
Le Québec maintenant
Le premier ministre français démissionne 12h après avoir nommé son cabinet
0:00
6:20
L'intelligence artificielle au service du SPVM
La commission
L'intelligence artificielle au service du SPVM
0:00
7:43

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Marie-Ève Dicaire: du ring de boxe à l'arène municipale
Élue sans opposition
Marie-Ève Dicaire: du ring de boxe à l'arène municipale
Le chaos politique se poursuit en France
La France sans gouvernail
Le chaos politique se poursuit en France
«François-Philippe Champagne est capable de vendre un parapluie à un chameau»
Les budgets à l'automne plutôt qu'au printemps
«François-Philippe Champagne est capable de vendre un parapluie à un chameau»
Quatre heures après l'avoir défendu, Martinez Ferrada change son fusil d'épaule
Alexandre Giasson expulsé
Quatre heures après l'avoir défendu, Martinez Ferrada change son fusil d'épaule
«C'est un récit où il manque encore beaucoup de détails» -Bénédicte Lebel
Abandon d’un nouveau-né à Longueuil
«C'est un récit où il manque encore beaucoup de détails» -Bénédicte Lebel
Des centaines de personnes coincées sur les flancs de l'Everest
Violente tempête de neige
Des centaines de personnes coincées sur les flancs de l'Everest
Que doit-on retenir des discussions de la fin de semaine?
Sommet des Grands Lacs
Que doit-on retenir des discussions de la fin de semaine?
Les succès de Fredz des deux côtés de l'Atlantique
Nouvel album: On s'enverra des fleurs
Les succès de Fredz des deux côtés de l'Atlantique
«C'est un rôle de composition, ou plutôt, de décomposition» -Biz
Monster: The Ed Gein Story
«C'est un rôle de composition, ou plutôt, de décomposition» -Biz
«Le gouvernement n'a plus la crédibilité pour présenter des nouvelles idées»
Chute de la CAQ dans les sondages
«Le gouvernement n'a plus la crédibilité pour présenter des nouvelles idées»
Les Canadiens entament leur saison mercredi, à Toronto
LNH
Les Canadiens entament leur saison mercredi, à Toronto
Tim Hortons augmente le prix du café: la décision est-elle justifiée?
Première augmentation en trois ans
Tim Hortons augmente le prix du café: la décision est-elle justifiée?
«Life of a Showgirl»: 2,7 millions d'exemplaires vendus le premier jour
Succès phénoménal de Taylor Swift
«Life of a Showgirl»: 2,7 millions d'exemplaires vendus le premier jour
Le premier ministre français démissionne 12h après avoir nommé son cabinet
Crise politique en France
Le premier ministre français démissionne 12h après avoir nommé son cabinet
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00