Environnement

«Les Décarbonés»: 50 000$ à gagner pour sauver la planète

par 98.5

0:00
21:55

Entendu dans

Radio textos

le 6 octobre 2025 11:39

Avec

Marie-Eve Tremblay
Radio textos / Cogeco Média

La nouvelle série Les Décarbonés, diffusée sur Unis TV, met six participants en compétition pour réduire leur empreinte carbone et gagner 50 000$. Deux participantes et la juge scientifique détaillent les défis qu'ils ont dû relever.

Le premier épisode de la série, animée par l'humoriste Korine Côté, est consacré à la réparabilité, un thème qui arrive à point après l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Les participants ont dû réparer des objets destinés à l'enfouissement, dont un réfrigérateur défectueux.

Écoutez Louise Hénault-Éthier, la juge scientifique, Pascal Jean, participant, et Mélanie McCulloch, participante, parler de cette nouvelle série, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Ça m'a donné confiance. Moi, je suis une personne qui va souvent aller chercher mon conjoint [...] puis là de le faire, puis d'avoir pas le choix de le faire, ça m'a vraiment donné confiance»

Mélanie McCulloch, participante

