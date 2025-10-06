Environnement

La nouvelle série Les Décarbonés, diffusée sur Unis TV, met six participants en compétition pour réduire leur empreinte carbone et gagner 50 000$. Deux participantes et la juge scientifique détaillent les défis qu'ils ont dû relever.

Le premier épisode de la série, animée par l'humoriste Korine Côté, est consacré à la réparabilité, un thème qui arrive à point après l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Les participants ont dû réparer des objets destinés à l'enfouissement, dont un réfrigérateur défectueux.

Écoutez Louise Hénault-Éthier, la juge scientifique, Pascal Jean, participant, et Mélanie McCulloch, participante, parler de cette nouvelle série, au micro de Marie-Eve Tremblay.