 Aller au contenu
Société
Un effet positif pour un petit groupe de patients

Pourquoi un médicament pour l’alzheimer n’est pas disponible au Canada?

par 98.5

0:00
18:05

Entendu dans

Radio textos

le 6 octobre 2025 11:09

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Pourquoi un médicament pour l’alzheimer n’est pas disponible au Canada?
Pourquoi un médicament pour l’alzheimer n’est pas disponible au Canada? / LIGHTFIELD STUDIOS - Adobe Stock

Il y a deux ans, le père de l'animatrice Marie-Eve Tremblay, alors âgé de 63 ans, a appris qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est une annonce qui a été très difficile à avaler pour lui aux dires de l'animatrice.

Alors que son père est un jeune retraité, elle explique qu'il remarque lui-même ses petites pertes de capacités.

Un élément l'enrage et enrage l'ensemble de leur famille toutefois, c'est qu'il existe un médicament qui permet de ralentir l'évolution de la maladie, mais qu'il ne peut y avoir accès, car ce médicament n'est pas disponible au Canada.

L'animatrice se demande ainsi pourquoi un médicament pour l’alzheimer ne peut être rendu disponible au pays?

Écoutez le professeur titulaire de médecine et psychiatrie à l’Université McGill, Judes Poirier, aborder la question de l'alzheimer, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il explique que ledit médicament ralentit la progression de 20-25% dans un petit groupe de patients, mais présente des effets secondaires graves et n’est efficace que pour certains sous-groupes génétiques.

De plus, il explique que le coût annuel de ce médicament est estimé à 36 000$ et que son accès dépendra de l’approbation et du remboursement par Santé Canada et les provinces.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les propos d'Alexandre Giasson: «C'est du vrai matériel de trolls»
Lagacé le matin
Les propos d'Alexandre Giasson: «C'est du vrai matériel de trolls»
0:00
5:35
Tim Hortons augmente le prix du café: la décision est-elle justifiée?
Le Québec maintenant
Tim Hortons augmente le prix du café: la décision est-elle justifiée?
0:00
6:43

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
La mystérieuse disparition d’une aviatrice relancée par Donald Trump
Amelia Earhart
La mystérieuse disparition d’une aviatrice relancée par Donald Trump
«Les Décarbonés»: 50 000$ à gagner pour sauver la planète
Environnement
«Les Décarbonés»: 50 000$ à gagner pour sauver la planète
«Pas dans ma cour»: l'expérience et les anecdotes de l'ex-maire Stéphane Gendron
Des arguments bidons?
«Pas dans ma cour»: l'expérience et les anecdotes de l'ex-maire Stéphane Gendron
Rémunération des artistes sur les plateformes: «C'est ridicule!»
Musique québécoise
Rémunération des artistes sur les plateformes: «C'est ridicule!»
La sexualité tardive serait de plus en plus fréquente
Vierge à 49 ans
La sexualité tardive serait de plus en plus fréquente
Le malaise des hommes à prendre position sur la violence faite aux femmes
Le Boys club
Le malaise des hommes à prendre position sur la violence faite aux femmes
Devrait-on tourner le dos à un artiste controversé ?
Culture de l'annulation
Devrait-on tourner le dos à un artiste controversé ?
La sexualité tardive serait de plus en plus fréquente
Vierge à 49 ans
La sexualité tardive serait de plus en plus fréquente
«Les maisons d'hébergement sont encore un besoin, plus que jamais»
Violence conjugale
«Les maisons d'hébergement sont encore un besoin, plus que jamais»
Est-ce que vous avez cessé de prendre des médicaments, faute d’argent?
Les effets de l'inflation
Est-ce que vous avez cessé de prendre des médicaments, faute d’argent?
«Le lien de confiance entre François Legault et la population est brisé»
Pourquoi la CAQ est-elle au plus bas?
«Le lien de confiance entre François Legault et la population est brisé»
Les produits alimentaires transformés sont-ils réellement plus économiques ?
Kraft Dinner, Hamburger Helper...
Les produits alimentaires transformés sont-ils réellement plus économiques ?
Déboires de l'ARC: «Est-ce qu'on accepterait une telle situation au privé?»
Le service client des ministères en arrache
Déboires de l'ARC: «Est-ce qu'on accepterait une telle situation au privé?»
Avez-vous déjà pensé vous débaptiser?
De plus en plus de gens le font
Avez-vous déjà pensé vous débaptiser?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30