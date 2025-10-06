Un effet positif pour un petit groupe de patients

Il y a deux ans, le père de l'animatrice Marie-Eve Tremblay, alors âgé de 63 ans, a appris qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est une annonce qui a été très difficile à avaler pour lui aux dires de l'animatrice.

Alors que son père est un jeune retraité, elle explique qu'il remarque lui-même ses petites pertes de capacités.

Un élément l'enrage et enrage l'ensemble de leur famille toutefois, c'est qu'il existe un médicament qui permet de ralentir l'évolution de la maladie, mais qu'il ne peut y avoir accès, car ce médicament n'est pas disponible au Canada.

L'animatrice se demande ainsi pourquoi un médicament pour l’alzheimer ne peut être rendu disponible au pays?

Écoutez le professeur titulaire de médecine et psychiatrie à l’Université McGill, Judes Poirier, aborder la question de l'alzheimer, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il explique que ledit médicament ralentit la progression de 20-25% dans un petit groupe de patients, mais présente des effets secondaires graves et n’est efficace que pour certains sous-groupes génétiques.

De plus, il explique que le coût annuel de ce médicament est estimé à 36 000$ et que son accès dépendra de l’approbation et du remboursement par Santé Canada et les provinces.