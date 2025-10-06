La directive du fédéral de réduire à 10% le recours aux travailleurs étrangers temporaires a des impacts importants sur les entreprises, mais aussi sur de nombreuses vies partout dans la province.

C’est le cas d'Omar Soussou, qui a déraciné sa famille en Tunisie pour obtenir un emploi en Gaspésie dans l’idée d’y rester et qui pourrait devoir refaire ses valises.

Écoutez le cuisinier à l’hôtel Le Francis, situé à New Richmond, aborder sa situation, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Originalement motivé par la sécurité et les valeurs québécoises, il fait maintenant face à une grande incertitude quant au renouvellement de son permis de travail de deux ans, en raison de la politique fédérale.

Son histoire met en lumière les impacts humains des règles d’immigration au Canada et au Québec, ce qui va bien au-delà des statistiques.