Politique fédérale
Travailleurs étrangers temporaires

Un cuisinier immigrant en Gaspésie pourrait devoir refaire ses valises

par 98.5

0:00
5:45

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 octobre 2025 08:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Un cuisinier immigrant en Gaspésie pourrait devoir refaire ses valises
Un cuisinier immigrant en Gaspésie pourrait devoir refaire ses valises. / davit85 / Adobe Stock

La directive du fédéral de réduire à 10% le recours aux travailleurs étrangers temporaires a des impacts importants sur les entreprises, mais aussi sur de nombreuses vies partout dans la province.

C’est le cas d'Omar Soussou, qui a déraciné sa famille en Tunisie pour obtenir un emploi en Gaspésie dans l’idée d’y rester et qui pourrait devoir refaire ses valises.

Écoutez le cuisinier à l’hôtel Le Francis, situé à New Richmond, aborder sa situation, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Originalement motivé par la sécurité et les valeurs québécoises, il fait maintenant face à une grande incertitude quant au renouvellement de son permis de travail de deux ans, en raison de la politique fédérale.

Son histoire met en lumière les impacts humains des règles d’immigration au Canada et au Québec, ce qui va bien au-delà des statistiques.

