C'est la fin de La Place 0-5

À compter du 16 octobre, le guichet d’accès unique aux places en garderie du Québec, La Place 0-5, fera place à un nouveau Portail d’inscription, qui sera en ligne seulement dans quelques semaines.

Ce portail introduit une politique nationale unique, une meilleure protection des données, et un système d’attribution des places basé sur la date d’entrée souhaitée, offrant plus de transparence et d’équité.

Les parents pourront s’inscrire dès la naissance de l’enfant et suivre leur rang via un indicateur, avec un transfert des données prévu entre octobre et novembre.

Certains redoutent un autre cafouillage technologique, à la façon SAAQclic.

Écoutez la ministre de la famille, Kateri Champagne Jourdain, faire le point lundi matin à l'émission de Patrick Lagacé.