Vers un cessez-le-feu?

Malgré le fameux plan du président américain Donald Trump, qui a demandé à Benyamin Netanyahou d’arrêter les combats, la guerre continue à Gaza.
Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Il souligne que l'intervention de Trump, pour l'instant, n'a rien donné et que tout le processus visant un cessez-le-feu demeure extrêmement fragile.
«Il faut que les combats s'arrêtent pour donner au Hamas la possibilité de retrouver tous ces otages-là [...] Mais Monsieur Trump, il faut le reconnaître, a lancé quand même une initiative qui a changé le ton. Là, on parle maintenant d'arrêter. Alors, c'est ça qui était l'essentiel de toute cette histoire-là. Il a le pouvoir d'arrêter la guerre.»
Autres sujets traités:
- Donald Trump rencontrera le premier ministre, Mark Carney, à Washington.
- Retour au pouvoir d’un ancien premier ministre ultraconservateur, Andrej Babis, en République tchèque: un changement politique qui fera plaisir à Vladimir Poutine;
- L’ONU a enfin décidé de créer une mission de répression des gangs en Haïti.