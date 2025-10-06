Vers un cessez-le-feu?

Malgré le fameux plan du président américain Donald Trump, qui a demandé à Benyamin Netanyahou d’arrêter les combats, la guerre continue à Gaza.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que l'intervention de Trump, pour l'instant, n'a rien donné et que tout le processus visant un cessez-le-feu demeure extrêmement fragile.