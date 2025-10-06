 Aller au contenu
Vers un cessez-le-feu?

Malgré les nombreuses demandes de Donald Trump, la guerre continue à Gaza

par 98.5

le 6 octobre 2025 08:26

Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Malgré le fameux plan du président américain Donald Trump, qui a demandé à Benyamin Netanyahou d’arrêter les combats, la guerre continue à Gaza.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que l'intervention de Trump, pour l'instant, n'a rien donné et que tout le processus visant un cessez-le-feu demeure extrêmement fragile.

«Il faut que les combats s'arrêtent pour donner au Hamas la possibilité de retrouver tous ces otages-là [...] Mais Monsieur Trump, il faut le reconnaître, a lancé quand même une initiative qui a changé le ton. Là, on parle maintenant d'arrêter. Alors, c'est ça qui était l'essentiel de toute cette histoire-là. Il a le pouvoir d'arrêter la guerre.»

Jean-François Lépine

Autres sujets traités:

  • Donald Trump rencontrera le premier ministre, Mark Carney, à Washington.
  • Retour au pouvoir d’un ancien premier ministre ultraconservateur, Andrej Babis, en République tchèque: un changement politique qui fera plaisir à Vladimir Poutine;
  • L’ONU a enfin décidé de créer une mission de répression des gangs en Haïti.

