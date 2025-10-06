Le départ d'Alexandre Giasson réclamé

Le maire sortant de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, réclame le départ du candidat d'Ensemble Montréal, Alexandre Giasson.
L'aspirant conseiller fait les manchettes depuis plusieurs jours en raison des insultes qu'il a publié ces dernières années en ligne.
Le candidat à la mairie de Montréal pour Projet Montréal, Luc Rabouin, a également réclamé son retrait.
Écoutez Pierre Lessard-Blais, qui ne se représente pas aux élections municipales, dénoncer les nombreuses attaques d'Alexandre Giasson, lundi, à Lagacé le matin.
«Monsieur Giasson m'a attaqué, moi. Il a dit que mes enfants ne devraient pas exister. Il a traité des élus de gros c**** de tas de marde. Il a traité des citoyennes de mères monoparentales écoanxieuses et bourgeoises...»
Le candidat d'Ensemble Montréal s'en est aussi pris aux maires de Québec et Laval, a-t-on appris lundi matin.