75% moins d'interceptions sur les routes

Depuis maintenant sept mois, les constables du contrôle routier ne peuvent plus mettre le pied hors de leur poste.

Parallèlement à cette situation, le Québec a connu plusieurs collisions mortelles sur les routes impliquant des camionneurs, dont la plus récente vendredi sur l’autoroute 30 à Beauharnois qui a fait deux morts dont un enfant de six ans.

Écoutez le président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, Jean-Claude Daigneault, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que la situation des sept derniers mois a réduit de 75% les contrôles sur les routes, notamment sur l'autoroute 30 en Montérégie.

On souligne aussi que le litige avec le gouvernement concerne l'armement des agents face à la criminalité et n'est pas lié à une demande d'augmentation salariale.