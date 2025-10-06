Des records de chaleurs ont été battus dans plusieurs régions du Québec dimanche.

Le mercure a atteint 29,9 degrés Celsius à Montréal, et 28,8 à Val-d'Or, selon MétéoMédia

Des les Laurentides, la température a dépassé les 29 degrés, ce qui a notamment forcé les organisateurs du Marathon P'tit train du Nord à arrêter l'événement en début d'après-midi.

Écoutez le météorologue Gilles Brien aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne l’impact des changements climatiques et du déficit de 70% de pluie à Montréal en 40 jours, de même que le risque accru d’incendies de forêt et la rareté des ouragans touchant le continent cette année, tout en notant l’évolution rapide du climat, de la faune et de la flore.