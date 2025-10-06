Laissé au pas de la porte

Un bébé qui serait né prématurément, possiblement après 34 semaines de gestation, a été abandonné dimanche soir, vers 23h, devant la porte d'une résidence de Longueuil.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Les policiers et les ambulanciers qui sont intervenus, ont même fait le nœud avec le cordon ombilical et ont amené le bébé au Centre hospitalier de Montréal.»
Elle explique que l'enfant se porte bien, mais qu'on ne connaît pas l'identité de sa mère ni les raisons qui l'ont poussé à laisser le poupon devant cette résidence de Longueuil.
Autre sujet traité:
- Un meurtre et un suicide dans un bar de Montréal;
- Un jeune homme a été tué dans un parc à Terrebonne.