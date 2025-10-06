 Aller au contenu
Justice et faits divers
Laissé au pas de la porte

Un bébé naissant prématuré a été abandonné devant une résidence à Longueuil

par 98.5

0:00
5:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 octobre 2025 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un bébé naissant prématuré a été abandonné devant une résidence à Longueuil
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un bébé qui serait né prématurément, possiblement après 34 semaines de gestation, a été abandonné dimanche soir, vers 23h, devant la porte d'une résidence de Longueuil.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Les policiers et les ambulanciers qui sont intervenus, ont même fait le nœud avec le cordon ombilical et ont amené le bébé au Centre hospitalier de Montréal.»

Bénédicte Lebel

Elle explique que l'enfant se porte bien, mais qu'on ne connaît pas l'identité de sa mère ni les raisons qui l'ont poussé à laisser le poupon devant cette résidence de Longueuil.

Autre sujet traité:

  • Un meurtre et un suicide dans un bar de Montréal;
  • Un jeune homme a été tué dans un parc à Terrebonne.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

À 72 ans, Jean Bernier a réalisé son 1700e don de produits sanguins
La commission
À 72 ans, Jean Bernier a réalisé son 1700e don de produits sanguins
0:00
8:26
«Ça ne peut pas toujours reposer sur les épaules des femmes de se protéger»
Le Québec maintenant
«Ça ne peut pas toujours reposer sur les épaules des femmes de se protéger»
0:00
16:37

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un cuisinier immigrant en Gaspésie pourrait devoir refaire ses valises
Travailleurs étrangers temporaires
Un cuisinier immigrant en Gaspésie pourrait devoir refaire ses valises
Nouveau portail d'inscription en garderie: «On est extrêmement prudent»
C'est la fin de La Place 0-5
Nouveau portail d'inscription en garderie: «On est extrêmement prudent»
Malgré les nombreuses demandes de Donald Trump, la guerre continue à Gaza
Vers un cessez-le-feu?
Malgré les nombreuses demandes de Donald Trump, la guerre continue à Gaza
«Le manque de jugement de Mme Martinez Ferrada m'inquiète» -Pierre Lessard-Blais
Le départ d'Alexandre Giasson réclamé
«Le manque de jugement de Mme Martinez Ferrada m'inquiète» -Pierre Lessard-Blais
Plusieurs collisions mortelles sur les routes impliquant des camionneurs
75% moins d'interceptions sur les routes
Plusieurs collisions mortelles sur les routes impliquant des camionneurs
Des records de chaleurs ont été battus dans plusieurs régions du Québec
L’impact des changements climatiques
Des records de chaleurs ont été battus dans plusieurs régions du Québec
«On va avoir une élection provinciale où ça va puer fort» -Régis Labeaume
Politique québécoise
«On va avoir une élection provinciale où ça va puer fort» -Régis Labeaume
Petites créances: vers une réduction des délais judiciaires à Montréal?
Moins d'attente
Petites créances: vers une réduction des délais judiciaires à Montréal?
Un projet de constitution pour le Québec?
Principe d’État-nation
Un projet de constitution pour le Québec?
Paul Ross, alias le «PFK Kid», est mort
Figure marquante
Paul Ross, alias le «PFK Kid», est mort
Spécial «vert» | L'énigme du lundi 6 octobre
Lagacé le matin
Spécial «vert» | L'énigme du lundi 6 octobre
Un quatrième album pour Fredz
Amour, vie adulte et anxiété
Un quatrième album pour Fredz
Le premier ministre Sébastien Lecornu a déjà remis sa démission
En poste depuis moins d'un mois
Le premier ministre Sébastien Lecornu a déjà remis sa démission
Deux victoires écrasantes pour les Blue Jays au baseball
Toronto pourrait éliminer les Yankees dès mardi
Deux victoires écrasantes pour les Blue Jays au baseball
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00