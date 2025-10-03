L'investissement dans le sport

Aux Amateurs de sports, Hugues Léger et Mario Langlois discutent de l'investissement saoudien dans le sport, notamment l'achat EA Sports pour 55 milliards$.
Écoutez Hugues Léger, spécialiste en marketing sportif, discuter des grands investissements dans les sports, vendredi, aux Amateurs de sports.
Autres sujets abordés:
- La hausse de la valorisation des clubs NHL;
- Le projet de rénovation du stade IGA à Montréal;
- La polémique entre Nafissa Collier et Cathy Engelbert sur les salaires dans la WNBA.
«Ils [les Saoudiens] vont rentrer dans toutes les maisons qui consomment du jeu sportif à chaque semaine, peut être à chaque jour. C'est les plus gros jeux, on le sait, c'est NFL, c'est FIFA, c'est Madden. [...] Donc, ils viennent d'ajouter, je dirais, la dernière pièce du puzzle pour vraiment contrôler toutes les sphères du milieu sportif. L'argent saoudien depuis dix ans, c'est la plus grosse nouvelle argent, les plus grosses sommes qui rentre dans le sport au niveau planétaire en ce moment.»