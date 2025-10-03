L'investissement dans le sport

Aux Amateurs de sports, Hugues Léger et Mario Langlois discutent de l'investissement saoudien dans le sport, notamment l'achat EA Sports pour 55 milliards$.

Écoutez Hugues Léger, spécialiste en marketing sportif, discuter des grands investissements dans les sports, vendredi, aux Amateurs de sports.

