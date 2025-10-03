 Aller au contenu
Série d'AMI-télé Tous en chœur

La musique pour ralentir la dégénérescence cognitive

par 98.5

0:00
14:58

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 octobre 2025 17:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La musique pour ralentir la dégénérescence cognitive
Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La nouvelle série d'AMI-télé Tous en chœur, adaptation québécoise de la série britannique Our Dementia Choir, démontre comment la musique peut ralentir la dégénérescence cognitive chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. 

Dans cette émission, Gregory Charles, dont les deux parents ont été touchés par cette maladie, met en scène une chorale de 15 participants qui en sont atteints. Accompagné par des spécialistes, il met en lumière le pouvoir du chant sur la mémoire.

La série est produite par Sphère Média et sera diffusée les mercredis à 20 h, dès le 8 octobre. 

Écoutez Gregory Charles, musicien, chanteur et animateur, en discuter vendredi, au micro de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.

