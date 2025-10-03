Règlement pour les résidences principales

Des centaines d’hôtes Airbnb montréalais ne respectent pas la nouvelle interdiction d’offrir en location à court terme une résidence principale hors de la période estivale. C'est ce que révèle un article de La Presse paru vendredi matin.

Le règlement en question, permettant la location à court terme des résidences principales seulement du 10 juin au 11 septembre, est entré en vigueur en mars dernier. L'objectif de celui-ci était de favoriser le retour de ces logements sur le marché locatif à long terme et de faciliter l’imposition d’amendes aux délinquants.

