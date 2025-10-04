 Aller au contenu
Vierge à 49 ans

La sexualité tardive serait de plus en plus fréquente

le 4 octobre 2025 09:00

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
La sexualité tardive serait de plus en plus fréquente
Manque d’opportunités, critères élevés, isolement social, pression sociale, absence de libido, religion ou manque d’estime de soi : les raisons sont multiples pour expliquer la sexualité tardive, un phénomène qui serait de plus en plus répandu.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée, ainsi que des auditeurs, témoigner de ce phénomène. 

«Il y en a qui se sentent peut-être à l'école primaire au niveau relationnel et sexuel, mais qui ont un post-doctorat en pornographie. Ils se disent qu’ils ont une vie sexuelle, mais qu’avec eux-mêmes. Alors ça, il n'y a pas de problème. Il y en a même aussi qui vont consommer au niveau de l'industrie du sexe : salons de massage, danseuses, escortes, peu importe…»

Sylvie Lavallée

