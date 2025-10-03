L'un des engagements que François Legault a pris cet automne pour retrouver la confiance des Québécois est de rendre l'État plus efficace.
Il n'est toutefois pas le premier à promettre cela; pensons notamment à la réingénierie de l'État promise par Jean Charest.
Promettre de dompter le «mammouth» qu'est devenu l'État est-il un vœu pieu?
L'État québécois est-il réformable?
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez sur les promesses des gouvernements de moderniser l'État, vendredi, à Lagacé le matin.
«Prenons le domaine de la justice: on n'a pas assez de policiers pour faire les enquêtes. Une fois qu'on a fait les enquêtes, on n'a pas assez de procureurs pour amener cette enquête-là au tribunal. Une fois qu'on l'amène au tribunal, il peut y avoir trois ans d'attente, puis des fois, on va abandonner des causes. [...] C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont accusées 15 fois d'avoir contrevenu à leurs conditions, puis qu'on laisse en liberté. Donc, tu as l'exemple d'une patente réformée. Ça, sais-tu avec quoi ça marche? Avec quoi tu peux réformer ça Un lance-flammes et une batte de baseball!»