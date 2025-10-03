L'un des engagements que François Legault a pris cet automne pour retrouver la confiance des Québécois est de rendre l'État plus efficace.

Il n'est toutefois pas le premier à promettre cela; pensons notamment à la réingénierie de l'État promise par Jean Charest.

Promettre de dompter le «mammouth» qu'est devenu l'État est-il un vœu pieu?

L'État québécois est-il réformable?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez sur les promesses des gouvernements de moderniser l'État, vendredi, à Lagacé le matin.