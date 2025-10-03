 Aller au contenu
Société
L'État québécois est-il réformable?

«Avec quoi tu peux réformer ça? Un lance-flammes et une batte de baseball!»

par 98.5

0:00
7:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 octobre 2025 09:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Avec quoi tu peux réformer ça? Un lance-flammes et une batte de baseball!»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

L'un des engagements que François Legault a pris cet automne pour retrouver la confiance des Québécois est de rendre l'État plus efficace. 

Il n'est toutefois pas le premier à promettre cela; pensons notamment à la réingénierie de l'État promise par Jean Charest.

Promettre de dompter le «mammouth» qu'est devenu l'État est-il un vœu pieu?

L'État québécois est-il réformable? 

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez sur les promesses des gouvernements de moderniser l'État, vendredi, à Lagacé le matin.

«Prenons le domaine de la justice: on n'a pas assez de policiers pour faire les enquêtes. Une fois qu'on a fait les enquêtes, on n'a pas assez de procureurs pour amener cette enquête-là au tribunal. Une fois qu'on l'amène au tribunal, il peut y avoir trois ans d'attente, puis des fois, on va abandonner des causes. [...] C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont accusées 15 fois d'avoir contrevenu à leurs conditions, puis qu'on laisse en liberté. Donc, tu as l'exemple d'une patente réformée. Ça, sais-tu avec quoi ça marche? Avec quoi tu peux réformer ça  Un lance-flammes et une batte de baseball!»

Luc Ferrandez

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le Protecteur du citoyen dénonce le manque d'écoute de l'État
Lagacé le matin
Le Protecteur du citoyen dénonce le manque d'écoute de l'État
0:00
11:04
Des jeunes se rassemblent pour manger des puddings à la fourchette
Lagacé le matin
Des jeunes se rassemblent pour manger des puddings à la fourchette
0:00
4:11

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Craig Sauvé propose le «PET» pour aider les Montréalais à trouver des toilettes
Candidat à la mairie de Montréal
Craig Sauvé propose le «PET» pour aider les Montréalais à trouver des toilettes
« On manque de moments plates » - Étienne Marcoux est passionné de baseball
Humour
« On manque de moments plates » - Étienne Marcoux est passionné de baseball
Émile Bilodeau nous présente son nouvel album «Bill aux Îles»
Performance en direct
Émile Bilodeau nous présente son nouvel album «Bill aux Îles»
«Quand t'es maire, tu fais des opérations, tu ne fais pas des lois»
Élections municipales
«Quand t'es maire, tu fais des opérations, tu ne fais pas des lois»
10 des 12 joueurs de l'équipe masculine de Flag football sont Québécois
Sélection canadienne pour les JO de 2028
10 des 12 joueurs de l'équipe masculine de Flag football sont Québécois
Des jeunes se rassemblent pour manger des puddings à la fourchette
Tendance réseaux sociaux
Des jeunes se rassemblent pour manger des puddings à la fourchette
Le nouvel album de Taylor Swift fracasse déjà tous les records
«The Life of a Showgirl»
Le nouvel album de Taylor Swift fracasse déjà tous les records
«J'étais un citoyen en colère et je me suis laissé prendre au jeu»
Un candidat d'Ensemble Montréal dans l'eau chaude
«J'étais un citoyen en colère et je me suis laissé prendre au jeu»
Le plan de paix Trump-Netanyahou: «Pour moi c'est un instrument de propagande»
Guerre à Gaza
Le plan de paix Trump-Netanyahou: «Pour moi c'est un instrument de propagande»
Jean-François Roberge fustige Ottawa sur les travailleurs temporaires
Immigration
Jean-François Roberge fustige Ottawa sur les travailleurs temporaires
La mise sur pause de la transformation numérique coûtera 25 M$ à Santé Québec
Entrevue avec Geneviève Biron
La mise sur pause de la transformation numérique coûtera 25 M$ à Santé Québec
Le Protecteur du citoyen dénonce le manque d'écoute de l'État
Hausse des plaintes
Le Protecteur du citoyen dénonce le manque d'écoute de l'État
Il faut maintenant 22% moins de temps pour vendre une propriété
Marché immobilier
Il faut maintenant 22% moins de temps pour vendre une propriété
«J'ai été un peu dégouté par le discours d'ouverture de François Legault»
Le PM veut s'attaquer à «l'islamisme radical»
«J'ai été un peu dégouté par le discours d'ouverture de François Legault»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00