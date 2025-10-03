 Aller au contenu
«The Life of a Showgirl»

Le nouvel album de Taylor Swift fracasse déjà tous les records

le 3 octobre 2025 08:50

Le nouvel album de Taylor Swift «The Life of a Showgirl» / PC

Le phénomène Taylor Swift frappe encore. Son 12e album, The Life of a Showgirl, est sorti vendredi après une stratégie marketing inattendue: aucun extrait n'a été dévoilé avant le lancement.

Pourtant, l'album bat déjà des records de pré-enregistrement sur Spotify - 5 millions - et crée des files d'attente monstres.

Écoutez Catherine Brisson parler du nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, lancé vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Moi, ce que j'aime de Taylor Swift, c'est que oui, elle parle quand même beaucoup de son amour pour son fiancé, Travis. Mais elle est capable d'être vindicative concernant ceux qui l'ont flouée.»

Catherine Brisson

