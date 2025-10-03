Le phénomène Taylor Swift frappe encore. Son 12e album, The Life of a Showgirl, est sorti vendredi après une stratégie marketing inattendue: aucun extrait n'a été dévoilé avant le lancement.

Pourtant, l'album bat déjà des records de pré-enregistrement sur Spotify - 5 millions - et crée des files d'attente monstres.

Écoutez Catherine Brisson parler du nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, lancé vendredi, au micro de Patrick Lagacé.