 Aller au contenu
Économie
Marché immobilier

Il faut maintenant 22% moins de temps pour vendre une propriété

par 98.5

0:00
7:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 octobre 2025 07:35

Avec

François Gagnon
François Gagnon
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Il faut maintenant 22% moins de temps pour vendre une propriété
Le prix médian a augmenté de 8% au Québec et de 7% à Montréal. / Adobe Stock

Malgré la hausse des prix et le discours sur la difficulté d'accéder à la propriété, les ventes continuent de progresser de façon impressionnante. Montréal et Québec sont toujours des marchés de vendeurs.

À Québec, une propriété se vend en moyenne en 19 jours, soit 22% moins de temps qu'avant.

Le prix médian a augmenté de 8% au Québec et de 7% à Montréal.

«Tu vends plus vite, plus cher, plus rapidement et ça n'a pas de bon sens», explique François Gagnon. 

Écoutez François Gagnon parler du marché immobilier dans sa chronique financière, au micro de Patrick Lagacé, vendredi matin.

Autre sujet abordé:

  • L'avertissement de l'Autorité des marchés financiers contre la fraude et les «systèmes pyramidaux».

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

La Caisse représente 16 % du PIB québécois» -Michèle Boisvert
Le Québec maintenant
La Caisse représente 16 % du PIB québécois» -Michèle Boisvert
0:00
5:55
Est-ce que vous avez cessé de prendre des médicaments, faute d’argent?
Radio textos
Est-ce que vous avez cessé de prendre des médicaments, faute d’argent?
0:00
13:27

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Craig Sauvé propose le «PET» pour aider les Montréalais à trouver des toilettes
Candidat à la mairie de Montréal
Craig Sauvé propose le «PET» pour aider les Montréalais à trouver des toilettes
« On manque de moments plates » - Étienne Marcoux est passionné de baseball
Humour
« On manque de moments plates » - Étienne Marcoux est passionné de baseball
Émile Bilodeau nous présente son nouvel album «Bill aux Îles»
Performance en direct
Émile Bilodeau nous présente son nouvel album «Bill aux Îles»
«Quand t'es maire, tu fais des opérations, tu ne fais pas des lois»
Élections municipales
«Quand t'es maire, tu fais des opérations, tu ne fais pas des lois»
«Avec quoi tu peux réformer ça? Un lance-flammes et une batte de baseball!»
L'État québécois est-il réformable?
«Avec quoi tu peux réformer ça? Un lance-flammes et une batte de baseball!»
10 des 12 joueurs de l'équipe masculine de Flag football sont Québécois
Sélection canadienne pour les JO de 2028
10 des 12 joueurs de l'équipe masculine de Flag football sont Québécois
Des jeunes se rassemblent pour manger des puddings à la fourchette
Tendance réseaux sociaux
Des jeunes se rassemblent pour manger des puddings à la fourchette
Le nouvel album de Taylor Swift fracasse déjà tous les records
«The Life of a Showgirl»
Le nouvel album de Taylor Swift fracasse déjà tous les records
«J'étais un citoyen en colère et je me suis laissé prendre au jeu»
Un candidat d'Ensemble Montréal dans l'eau chaude
«J'étais un citoyen en colère et je me suis laissé prendre au jeu»
Le plan de paix Trump-Netanyahou: «Pour moi c'est un instrument de propagande»
Guerre à Gaza
Le plan de paix Trump-Netanyahou: «Pour moi c'est un instrument de propagande»
Jean-François Roberge fustige Ottawa sur les travailleurs temporaires
Immigration
Jean-François Roberge fustige Ottawa sur les travailleurs temporaires
La mise sur pause de la transformation numérique coûtera 25 M$ à Santé Québec
Entrevue avec Geneviève Biron
La mise sur pause de la transformation numérique coûtera 25 M$ à Santé Québec
Le Protecteur du citoyen dénonce le manque d'écoute de l'État
Hausse des plaintes
Le Protecteur du citoyen dénonce le manque d'écoute de l'État
«J'ai été un peu dégouté par le discours d'ouverture de François Legault»
Le PM veut s'attaquer à «l'islamisme radical»
«J'ai été un peu dégouté par le discours d'ouverture de François Legault»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00