Marché immobilier

Malgré la hausse des prix et le discours sur la difficulté d'accéder à la propriété, les ventes continuent de progresser de façon impressionnante. Montréal et Québec sont toujours des marchés de vendeurs.

À Québec, une propriété se vend en moyenne en 19 jours, soit 22% moins de temps qu'avant.

Le prix médian a augmenté de 8% au Québec et de 7% à Montréal.

«Tu vends plus vite, plus cher, plus rapidement et ça n'a pas de bon sens», explique François Gagnon.

