Hockey
Canadiens de Montréal

Quelle sera la composition des trios des Canadiens?

par 98.5 Sports

le 2 octobre 2025 19:39

Alex Newhook, Juraj Slafkovski, Cole Caufield, Patrik Laine et Iva Demidov. / PC/Christinne Muschi

À moins d'une semaine du début de la saison 2025-2026 de la Ligue nationale, les discussions touchant la composition des trios des Canadiens de Montréal battent leur plein.

Écoutez Arpon Basu, rédacteur en chef de The Atletic.com, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Hormis le premier trio, tout est sujet à modifications;
  • C'est difficile de faire jouer Patrik Laine et Kirby Dach ensemble;
  • Demidov doit être placé dans une situation qui est gage de succès;

