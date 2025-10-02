Hutson et Demidov pour distribuer la rondelle

Plus qu'un match préparatoire pour les Canadiens avant le début de la saison régulière 2025-2026.

Écoutez Dany Dubé faire le point avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.

La formation à venir de samedi: «Tu prépares ton alignement en fonction du premier match de la saison»

Hutson sur la première vague d'avantage numérique, Demidov sur la deuxième: «Ton espèce de quart-arrière. Les deux cerveaux»

