Les Canadiens de Montréal ont repris l'entraînement à Québec après une journée de congé.
Martin McGuire y était et il fait le résumé de la journée au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Beaucoup d'enthousiasme de la foule lors de l’entraînement public au Centre Vidéotron à Québec, notamment pour Brandon Gallagher;
- La stratégie de Martin St-Louis concernant ses trios;
- L’évolution de Kirby Dach, le rôle de Patrik Laine et la chimie du groupe autour de Nick Suzuki;
- Les interventions de Arber Xhekal et de Kaiden Guhle mettent en avant l’importance de la cohésion, la progression des jeunes comme Lane Hudson, et les attentes pour la saison régulière 2025-2026.