La FMSQ poursuit ses moyens de pression

Bonne nouvelle : La Fédération des médecins omnipraticiens a suspendu le boycottage de l’enseignement médical pour faire avancer les négociations avec le gouvernement du Québec, ce qui permet la reprise des cours et des stages supervisés par des médecins de famille.

Moins bonne nouvelle : La Fédération des médecins spécialistes n'a pas emboîté le pas aux omnipraticiens.

C'est donc un nombre significatif de médecins étudiants qui pourraient voir leur entrée dans le milieu retardée.

Écoutez à ce sujet le président de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), Maxence Pelletier-Lebrun, au Québec maintenant.