La FMSQ poursuit ses moyens de pression

Bonne nouvelle : La Fédération des médecins omnipraticiens a suspendu le boycottage de l’enseignement médical pour faire avancer les négociations avec le gouvernement du Québec, ce qui permet la reprise des cours et des stages supervisés par des médecins de famille.
Moins bonne nouvelle : La Fédération des médecins spécialistes n'a pas emboîté le pas aux omnipraticiens.
C'est donc un nombre significatif de médecins étudiants qui pourraient voir leur entrée dans le milieu retardée.
Écoutez à ce sujet le président de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), Maxence Pelletier-Lebrun, au Québec maintenant.
«On suit la situation de près. C'est sûr qu'il y a de l'anxiété. Je vous dirais plus que du découragement chez nos étudiants parce que nos étudiants, ils veulent devenir des médecins. Puis, tu sais, c'est quand même un impact direct pour la population. C'est à peu près 1000 médecins qui sont supposés graduer en juillet, prendre en charge des patients et tout ça.»