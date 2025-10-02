Un (faux) couple parfait avec Denis Bouchard

Est-ce que ça existe l'amitié entre hommes et femmes? Ça a fonctionné pour Guylaine Tremblay et Denis Bouchard, qui sont les meilleurs amis du monde depuis près de 40 ans.

Et c'est le sujet du livre Un faux couple parfait, coécrit par les deux artistes.

Écoutez Guylaine Tremblay parler de sa relation avec Denis Bouchard, qui fait l'objet d'un livre commun: Un (faux) couple parfait.

Les sujets discutés