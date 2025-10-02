Un (faux) couple parfait avec Denis Bouchard

Est-ce que ça existe l'amitié entre hommes et femmes? Ça a fonctionné pour Guylaine Tremblay et Denis Bouchard, qui sont les meilleurs amis du monde depuis près de 40 ans.
Et c'est le sujet du livre Un faux couple parfait, coécrit par les deux artistes.
Écoutez Guylaine Tremblay parler de sa relation avec Denis Bouchard, qui fait l'objet d'un livre commun: Un (faux) couple parfait.
Les sujets discutés
- Leur livre retrace leur amitié de près de 40 ans;
- On parle de leur parcours professionnel commun, notamment dans Annie et ses hommes;
- Guylaine Tremblay explore la confusion du public entre leur relation fictive et réelle;
- L’ouvrage, construit comme une autobiographie croisée, mêle anecdotes personnelles, photos vintage et réflexions sur l’amitié, la carrière et la vie privée.