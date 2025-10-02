Il est le plus grand donneur au Canada

Jean Bernier, professeur retraité de 72 ans, est le plus grand donneur de produits sanguins au Canada avec 1 700 dons réalisés depuis 1971.

Monsieur Bernier a commencé à faire des dons de produits sanguins (plaquettes, plasma et sang) dès l'âge de 18 ans.

Écoutez celui qui est le plus grand donneur de produits sanguins au Canada parler de cet exploit à La commission.