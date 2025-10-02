 Aller au contenu
Justice et faits divers
Il est le plus grand donneur au Canada

À 72 ans, Jean Bernier a réalisé son 1700e don de produits sanguins

par 98.5

0:00
8:26

Entendu dans

La commission

le 2 octobre 2025 14:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
À 72 ans, Jean Bernier a réalisé son 1700e don de produits sanguins
Héma-Québec est toujours à la recherche de nouveaux donneurs. / Ryan Remiorz/La Presse Canadienne

Jean Bernier, professeur retraité de 72 ans, est le plus grand donneur de produits sanguins au Canada avec 1 700 dons réalisés depuis 1971. 

Monsieur Bernier a commencé à faire des dons de produits sanguins (plaquettes, plasma et sang) dès l'âge de 18 ans.

Écoutez celui qui est le plus grand donneur de produits sanguins au Canada parler de cet exploit à La commission

« La raison qui m'a motivé à le faire, c'est qu'il y a seulement 3 % de la population qui donne des produits sanguins. Je ne connais pas le pourcentage de la population qui ne peut pas en donner, mais cela fait quand même 97 % des gens qui ne donnent pas. »

Jean Bernier

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Membre du crime organisé assassiné: les suspects courent toujours
Lagacé le matin
Membre du crime organisé assassiné: les suspects courent toujours
0:00
5:58
Le Barreau exhorte Québec à mettre fin aux coupures en justice
La commission
Le Barreau exhorte Québec à mettre fin aux coupures en justice
0:00
8:08

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Travailleurs étrangers temporaires : Roberge demande une clause grand-père
Le ministre critique la sévérité d'Ottawa
Travailleurs étrangers temporaires : Roberge demande une clause grand-père
«Les PME pourraient très bien tourner le dos définitivement à Postes Canada»
Si la grève se poursuit
«Les PME pourraient très bien tourner le dos définitivement à Postes Canada»
Un journaliste rencontre les policiers après un incident dans une manifestation
À Trois-Rivières
Un journaliste rencontre les policiers après un incident dans une manifestation
Avez-vous eu des problèmes avec votre voiture électrique?
Sujet d'un reportage du Journal de Montréal
Avez-vous eu des problèmes avec votre voiture électrique?
Des leaders indépendantistes albertains ont rencontré des élus américains
36 % des Albertains y seraient favorables
Des leaders indépendantistes albertains ont rencontré des élus américains
«Les drones font une percée qui met à l'écart les moyens conventionnels»
Utilisés dans la guerre en Ukraine
«Les drones font une percée qui met à l'écart les moyens conventionnels»
Combien d'immigrants permanents le Québec peut-il accueillir annuellement?
La commission
Combien d'immigrants permanents le Québec peut-il accueillir annuellement?
«Le niveau de frustration des citoyens est quand même assez élevé»
Rapport annuel du protecteur du citoyen
«Le niveau de frustration des citoyens est quand même assez élevé»
Le bébé sur l'album Nevermind de Nirvana débouté en cour
Spencer Elden réclamait 200 000 $
Le bébé sur l'album Nevermind de Nirvana débouté en cour
Le Barreau exhorte Québec à mettre fin aux coupures en justice
Compressions de nombreux postes
Le Barreau exhorte Québec à mettre fin aux coupures en justice
Le règne de Pierre Fitzgibbon a coûté des milliards de dollars aux Québécois
Des pertes de 5,1G$
Le règne de Pierre Fitzgibbon a coûté des milliards de dollars aux Québécois
Assurance dentaire: Ottawa élargit les critères d'admissibilité
La commission
Assurance dentaire: Ottawa élargit les critères d'admissibilité
«Je ne serais pas surprise que François Legault soit éjecté de son parti»
La commission
«Je ne serais pas surprise que François Legault soit éjecté de son parti»
Le journal Métro est de retour avec une formule inédite
Ce média avait fermé ses portes en 2023
Le journal Métro est de retour avec une formule inédite
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30