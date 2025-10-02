Sujet d'un reportage du Journal de Montréal

Certains propriétaires de voitures électriques éprouvent des problèmes avec leur véhicule, souligne le Journal de Montréal dans un reportage jeudi.

Avez-vous été confronté à cette réalité?

Écoutez Luc-Olivier Chamberland, journaliste automobile chez Ecoloauto.com, aborder le sujet au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.