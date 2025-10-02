Sujet d'un reportage du Journal de Montréal

Certains propriétaires de voitures électriques éprouvent des problèmes avec leur véhicule, souligne le Journal de Montréal dans un reportage jeudi.
Avez-vous été confronté à cette réalité?
Écoutez Luc-Olivier Chamberland, journaliste automobile chez Ecoloauto.com, aborder le sujet au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il y a certaines marques qui se démarquent beaucoup plus que d'autres en matière de problèmes de fiabilité. Mais encore là les problèmes ne sont pas nécessairement inhérents au fait que c'est un véhicule électrique. Parfois, c'est vraiment un problème de conception de la part du constructeur.»