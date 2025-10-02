 Aller au contenu
Le public pourra y assister

Entraînement du CH à Québec: «La ville est Canadiens»

Lagacé le matin

le 2 octobre 2025 09:52

Patrick Lagacé
Jérôme Landry
Jérôme Landry / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal sont demeurés à Québec après leur match de mardi au Centre Vidéotron face aux Sénateurs d'Ottawa.

Les hommes de Martin St-Louis vont procéder à deux séances d'entraînement devant public jeudi et vendredi.

Écoutez Jérôme Landry, animateur de Trudeau-Landry au FM93, qui discute de l'ambiance dans la ville depuis le début de la semaine avec Patrick Lagacé.

«La ville est Canadiens, je n'ai pas le choix de l'admettre. On le sent depuis mardi. Ce que je trouve le fun, c'est que, souvent historiquement quand les Canadiens venaient jouer des matchs présaison à Québec, ils arrivaient dans l'après-midi et repartaient après le match. Mais là, les Canadiens ont décidé de s'installer un peu à Québec. [...] Je trouve ça le fun qu'ils prennent le temps de s'intéresser aux gens de Québec.»

Jérôme Landry

Jérôme Landry et Patrick Lagacé discutent également d'un policier qui a été blessé alors qu'il escortait à moto l'autobus des Canadiens vers l'amphithéâtre pour le match préparatoire contre les Sénateurs d'Ottawa.

