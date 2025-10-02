Journalisme et intelligence artificielle

Le journal Métro renaîtra de ses cendres, mais en version 100% numérique et intégrant l’intelligence artificielle dans la production de contenu.
La question posée: est-ce qu'on préfère avoir une voix de plus dans les médias d'informations avec une forte production de contenu avec l'IA, ou rien du tout?
Écoutez Frédéric Labelle en discussion à ce sujet avec Patrick Lagacé et Catherine Brisson, jeudi, à Lagacé le matin.
Autre sujet abordé:
- La controverse autour de Sam Hamad, accusé d’avoir utilisé l’IA pour sa plateforme électorale;
- La participation de Sugar Sammy à un festival d’humour à Riyad, Arabie Saoudite.