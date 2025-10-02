 Aller au contenu
Société
Journalisme et intelligence artificielle

Réjouissances et réserves: le retour numérique du journal Métro

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2025 08:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle

et autres

Réjouissances et réserves: le retour numérique du journal Métro
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le journal Métro renaîtra de ses cendres, mais en version 100% numérique et intégrant l’intelligence artificielle dans la production de contenu.

La question posée: est-ce qu'on préfère avoir une voix de plus dans les médias d'informations avec une forte production de contenu avec l'IA, ou rien du tout?

Écoutez Frédéric Labelle en discussion à ce sujet avec Patrick Lagacé et Catherine Brisson, jeudi, à Lagacé le matin

Autre sujet abordé: 

  • La controverse autour de Sam Hamad, accusé d’avoir utilisé l’IA pour sa plateforme électorale;
  • La participation de Sugar Sammy à un festival d’humour à Riyad, Arabie Saoudite.

