Pris entre deux feux

Les étudiants en médecine se retrouvent pris en otage dans le bras de fer entre Québec et les fédérations de médecins, en conflit à cause du projet de loi 106.

Les négociations bloquées entraînent la suspension des stages cliniques pour 2 000 étudiants, risquant de retarder la graduation de 1 000 futurs médecins en 2026.

Écoutez Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), expliquer le tout, jeudi, à Lagacé le matin.

Elle soutient les revendications des fédérations, mais déplore l’impact sur la formation médicale et demande au gouvernement de retirer ou d’arbitrer le projet de loi 106.

