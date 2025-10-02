Pris entre deux feux

Les étudiants en médecine se retrouvent pris en otage dans le bras de fer entre Québec et les fédérations de médecins, en conflit à cause du projet de loi 106.
Les négociations bloquées entraînent la suspension des stages cliniques pour 2 000 étudiants, risquant de retarder la graduation de 1 000 futurs médecins en 2026.
Écoutez Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), expliquer le tout, jeudi, à Lagacé le matin.
Elle soutient les revendications des fédérations, mais déplore l’impact sur la formation médicale et demande au gouvernement de retirer ou d’arbitrer le projet de loi 106.
«[Mercredi], nous, on demandait au gouvernement de retirer le projet de loi 106 ou de s'en remettre à l'arbitrage pour qu'on puisse sortir de l'affrontement actuel, parce qu'on ne peut pas se permettre de continuer la grève actuelle. Les conséquences sont majeures pour les étudiants en médecine et pour les soins de demain.»