Le projet de loi 106 sur la glace

Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»

par 98.5

0:00
10:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2025 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»
La chronique politique de Louis Lacroix

Québec a annoncé mercredi que l'étude du projet de loi 106, qui veut revoir le mode de rémunération des médecins, était suspendue afin de donner une chance à la médiation.

Le processus a déjà débuté avec la Fédération des médecins spécialistes et sera entamé jeudi avec les omnipraticiens.

Écoutez Louis Lacroix qui commente les récents développements concernant les négociations entre Québec et les médecins au micro de Patrick Lagacé. 

Il souligne que si les négociations se déroulent de bonne foi, en dehors du projet de loi 106, les médecins n'ajouteront pas d'autres moyens de pression.

«Des deux côtés, les discours qu'on tient, c'est plus modéré aujourd'hui. On va se rendre compte que ça va bien dans les négociations au moment où on n'aura plus d'informations. C'est toujours ça une négociation avec des syndicats, quand ça va bien, on n'en parle pas, quand ça va mal, ils sont partout.»

Louis Lacroix

Autres sujets abordés:

  • Les étudiants en médecine pris entre deux chaises;
  • Nouvelle confrontation entre la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et Québec.

