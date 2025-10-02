Le projet de loi 106 sur la glace

Québec a annoncé mercredi que l'étude du projet de loi 106, qui veut revoir le mode de rémunération des médecins, était suspendue afin de donner une chance à la médiation.

Le processus a déjà débuté avec la Fédération des médecins spécialistes et sera entamé jeudi avec les omnipraticiens.

Écoutez Louis Lacroix qui commente les récents développements concernant les négociations entre Québec et les médecins au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne que si les négociations se déroulent de bonne foi, en dehors du projet de loi 106, les médecins n'ajouteront pas d'autres moyens de pression.