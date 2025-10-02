Accusé de distribution de pornographie juvénile

Nicolas Bérubé, un Québécois de 23 ans qui documentait sur ses réseaux sociaux sa chasse aux pédophiles, a été arrêté mercredi par la Sûreté du Québec.

Celui qui se faisait passer pour une personne mineure organisait des rendez-vous avec des individus et les confrontait une fois sur place.

Il fait aujourd'hui face à une accusation de distribution de pornographie juvénile.

Ce n'est pas le premier «chasseur de pédophiles» à se faire arrêter par la police.

