Accusé de distribution de pornographie juvénile

Nicolas Bérubé, un Québécois de 23 ans qui documentait sur ses réseaux sociaux sa chasse aux pédophiles, a été arrêté mercredi par la Sûreté du Québec.
Celui qui se faisait passer pour une personne mineure organisait des rendez-vous avec des individus et les confrontait une fois sur place.
Il fait aujourd'hui face à une accusation de distribution de pornographie juvénile.
Ce n'est pas le premier «chasseur de pédophiles» à se faire arrêter par la police.
«À date, les cas connus de chasseurs de pédophiles au Québec, ça s'est mal terminé pour eux. C'est important de le dire, au sens légal, ça peut vous mettre au même niveau que la personne que vous voulez dénoncer. Si vous partagez des images pornos explicites et que vous prétendez que c'est une personne mineure, même si elle n'est pas réellement mineure, ça devient de la pornographie juvénile quand même.»