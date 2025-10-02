Tué en plein jour dans un Starbucks

Le meurtre d'un membre du crime organisé en plein jour dans un Starbucks de Laval mercredi fait énormément réagir.

L'homme de 40 ans, qui a été tué devant des clients paniqués, était connu sous le nom de «Bobby the Greek».

Deux de ses proches ont aussi été atteints par des coups de feu, mais leur vie n'est pas en danger.

Cette violence a notamment mené le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a vouloir mettre plus de pression sur le crime organisé pour éviter qu'un drame impliquant des personnes innocentes ne survienne.

Écoutez Bénédicte Lebel qui donne les derniers détails concernant ce dossier qui fait fortement réagir au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé: