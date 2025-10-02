 Aller au contenu
Justice et faits divers
Tué en plein jour dans un Starbucks

Membre du crime organisé assassiné: les suspects courent toujours

Membre du crime organisé assassiné: les suspects courent toujours
Un homme a été tué et deux autres ont été blessés, lors d'une fusillade dans un Starbucks de Laval / La Presse Canadienne

Le meurtre d'un membre du crime organisé en plein jour dans un Starbucks de Laval mercredi fait énormément réagir.

L'homme de 40 ans, qui a été tué devant des clients paniqués, était connu sous le nom de «Bobby the Greek».

Deux de ses proches ont aussi été atteints par des coups de feu, mais leur vie n'est pas en danger.

Cette violence a notamment mené le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a vouloir mettre plus de pression sur le crime organisé pour éviter qu'un drame impliquant des personnes innocentes ne survienne.

Écoutez Bénédicte Lebel qui donne les derniers détails concernant ce dossier qui fait fortement réagir au micro de Patrick Lagacé. 

Autre sujet abordé:

  • 21 mois de prison pour l'homme qui a foncé sur une itinérante avec sa voiture à Brossard

