Quelle équipe affrontera les Blue Jays?

Les éliminatoires se poursuivent dans le baseball majeur et les amateurs des Blue Jays de Toronto suivent de près la série entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York.

Le gagnant de cet affrontement, qui est présentement égal avec une victoire de chaque côté, croisera ensuite le fer avec l'équipe canadienne.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur les éliminatoires dans le baseball majeur avec Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés: