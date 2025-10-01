Un contrat de 63 M$ pour Luke Hughes

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Le défenseur Luke Hughes, des Devils, vient de signer un contrat de 63 millions $ Combien pourrait obtenir Lane Hutson?
- Les Oilers ont intérêt à mettre Connor McDavid sous contrat le plus tôt possible;
- Ivan Demidov se porte bien en dépit du coup de «hache» reçu mardi soir contre les Sénateurs, selon Luc Gélinas, de RDS;
- Les Maple Leafs (4,5 milliards $), les Rangers (3,6 milliards $) et les Canadiens (3,3 milliards $) sont les trois équipes ayant le plus de valeur dans la LNH;
- On compare les prix d'une équipe médiane dans la LNH et le baseball majeur. Un plafond salarial à venir dans le Baseball majeur?
- Les Blue Jays organisent des matchs intraéquipe au Centre Rogers;
- La Ligue professionnelle de hockey féminin dévoile son calendrier 2025-2026, incluant Seattle et Vancouver.