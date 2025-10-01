 Aller au contenu
Société
L'amour au temps de la polarisation

Génération Z: une plus grande méfiance entre les gars et les filles

le 1 octobre 2025 14:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Génération Z: une plus grande méfiance entre les gars et les filles
Une fracture politique croissante est visible entre les hommes et les femmes de la génération Z (15-30 ans), au Québec et en Occident. / Saray Leal/ Adobe Stock

Dans sa chronique titrée «L’amour au temps de la polarisation», la journaliste Marie-Hélène Proulx met en lumière la fracture politique croissante entre les hommes et les femmes de la génération Z (15-30 ans), particulièrement visible au Québec et en Occident. 

Les femmes, souvent plus à gauche, s’émancipent, valorisent l’indépendance et l’amitié féminine, tandis que les hommes, plus à droite, se sentent déstabilisés par les attentes post-#MeToo et la montée du féminisme, ce qui complique les relations amoureuses et accentue la rigidité idéologique.

Écoutez Marie-Hélène Proulx discuter du sujet, mercredi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«[Au Québec] Quand on va sur le terrain, qu'on interviewe des profs de cégep de secondaire, qu'on interroge des parents aussi, puis des garçons et des filles de cet âge-là, on voit qu'on voit que le clash est là. Ça, c'était mon expérience terrain en tout cas.»

Marie-Hélène Proulx

