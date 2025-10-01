Dans sa chronique titrée «L’amour au temps de la polarisation», la journaliste Marie-Hélène Proulx met en lumière la fracture politique croissante entre les hommes et les femmes de la génération Z (15-30 ans), particulièrement visible au Québec et en Occident.

Les femmes, souvent plus à gauche, s’émancipent, valorisent l’indépendance et l’amitié féminine, tandis que les hommes, plus à droite, se sentent déstabilisés par les attentes post-#MeToo et la montée du féminisme, ce qui complique les relations amoureuses et accentue la rigidité idéologique.

