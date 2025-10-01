Le service client des ministères en arrache

Passeports, impôts, immatriculation… Les différents ministères, autant à Québec qu’à Ottawa, en arrachent avec leur service à la clientèle.
Les délais s’accumulent, au détriment des contribuables qui n’obtiennent pas les services pour lesquels ils paient.
Écoutez Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits créatifs, réagir aux lacunes du service à la clientèle des ministères.
« Il y a une entreprise qui livre des dizaines de millions de commandes par jour. Je répète : des dizaines de millions de commandes chaque jour, avec très peu d’erreurs. Leur site reçoit des centaines de millions de visites quotidiennement et il ne plante jamais. Le service à la clientèle, les retours, les remboursements : tout se fait immédiatement, en quelques clics. Si le public n’est pas capable de faire le job, moi, je suis dans l’équipe qui dit : donnons ça au privé. »
